İngiltere Büyükelçiliği bayrakları yarıya indirdi
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirildi.
Babası Kral 6’ncı George’un ölümünden sonra 6 Şubat 1952’de tahta çıkan ve 70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe 2’nci Elizabeth’in yaşamını yitirdiği açıklandı. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Çankaya’da bulunan İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği’ndeki bayrak, yarıya indirildi. (DHA)
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