İnebolu Belediyesi gayrimenkul satış ihalesi düzenliyor
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İnebolu Belediyesi gayrimenkul satış ihalesi düzenliyor

İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olan gayrimenkuller için satış ihalesi düzenlenecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Cünürye Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:48’de (152 ada 3 parsel) bulunan 478,50 m2’lik açık alan ve üzerindeki taşınmaz için 12/04/2023 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:00’de, Aşağıhatıpbağı Mahallesi Abdurrahmanpaşa Caddesi No:21’de (426 ada 13 parsel) bulunan 110 m2lik açık alan üzerinde taksi durağı için aynı gün saat 14:15’de Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan çok amaçlı salonda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

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İnebolu Belediyesi gayrimenkul satış ihalesi düzenliyor
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