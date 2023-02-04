İnceldiği yerden kopsun

Prof. Ümit Özlale, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı…

Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığına…

Ve…

HDP ile seçim yakınlaşmasına:

Başından beri karşı…

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Ben de…

İlk günden bu yana Millet İttifakı için en büyük dört handikap konusunda:

Ümit Özdağ…

Yavuz Ağıralioğlu…

Ümit Özlâle ve…

Koray Aydın’a işaret ettim…

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Ümit Özdağ, parti kurdu…

Yavuz Ağıralioğlu; görevden alındı…

Koray Aydın duygularını belli etmeden…

İttifak’ın yürümesi için gayret gösteriyor…

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Son sorun:

Prof. Özlâle…

Daha önce de…

Kemal Bey’in adaylığı söz konusu olduğunda:

“Masadan kalkarız” diyen Özlâle dün şöyle dedi:

“CHP masayı Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz. 13 Şubat’a kadar aday nasıl, hangi yöntemle belirlenecek, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yok…”.

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Tabii ki üstüme vazife değil…

Ama…

CHP’de görevim olsaydı…

Kemal Bey:

“Sayın Genel Başkan; lütfen bırakın inceldiği yerden kopsun… Bırakın İYİ Parti, size oy istemektense, Erdoğan’a oy istesin…” derdim…

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Kabul…

Siyasette vefa olmaz…

Ama…

Böylesine ilkesiz…

Siyaset de olmaz…

Olmamalı…

Şah mat

CHP sözcüsü Faik Öztrak AKP ve MHP’ye:

“Getirin erken seçim teklifinizi 2 Nisan’da seçim yapalım. Anayasaya zarar vermeden biz de destekleyelim” çağrısında bulundu…

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Buna yanlış hatırlamıyorsam mantıkta:

“Kıyas” deniliyordu…

Sosyoloji, Felsefe, Mantık Öğretmenimiz ve lise müdürümüz Selahattin Ünsal konuyla ilgili…

Murat ve oğlu II. Mehmet (Sonradan Fatih) arasındaki bir yazışmayı örnek vermişti…

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Murat, hayatının son yıllarını ibadetle geçirmek için…

Manisa’ya çekilir…

Tahtı da…

Henüz 12 yaşındaki Şehzade Mehmet’e bırakır…

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Bunu fırsat bilen Haçlılar bir süre sonra Türklerin yaşadığı topraklara girerler…

Henüz çocuk yaştaki Padişah…

Babasına yazdığı mektupta…

Hocası Lala Mehmet Paşa’dan öğrendiği kıyası uygular:

“Padişah iseniz ordularınızın başına geçiniz… Padişah isem size emrediyorum ordularıma komuta ediniz…”.

★

Bu mektuba:

“Hayır” demek mümkün olmayacağından…

Ya da:

Öyle kabul edildiğinden, II. Murat İstanbul’a döner…

Ve…

Varna Savaşı’nda orduyu yöneterek:

Zafer kazanır…

★

Satrançta da bu hamleye:

“Şah mat” denir…

Şah’ın tek seçeneği:

Kaybettiğini kabul etmektir…

★

CHP, AKP-MHP ortaklığına şah mat çekti…

Erdoğan bu teklifi ya kabul edecek…

Ya da:

Siyaset tarihimize:

Anayasayı delen ilk cumhurbaşkanı olarak:

Geçecek…

Ne değişir ki

Az gelişmiş ülkelerde sorunların yaratıcıları (genelde):

İktidarlardır…

Sorunu çözecek olan da yine:

İktidarlardır…

Ancak…

★

Öyle bazı az gelişmiş ülkeler vardır ki…

Sorun bizzat:

İktidardır…

★

Çözüm nedir?..

Demokratik hukuk devleti…

Yani:

Özgür bir muhalefettir…

★

Bir ülkede muhalefet özgür değilse…

İktidar da…

İktidardan kaynaklanan hırsızlık da:

Kalıcıdır…

★

Az gelişmiş bir ülkede…

Zihniyet ve halk değişmedikçe…

İktidarın değişmesi:

Sazın aynı saz…

Telin aynı telin…

Değişenin ise sadece:

Çalan el olduğu gerçeğidir…

Çok güldüm

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dedi ki:

“Seçimle ilgili Türkiye’de 1950’den beri hiçbir şaibe olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.”

★

Hemşerimin mizah yeteneğinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum…

Aynı zarfa…

Aynı seçmen 4 pusula atıyor…

YSK…

Bu 4 pusuladan üçü için:

“Tanırım, iyi pusulalardır, iyi çocuklar kullanmıştır” diyor…

Biri için ise kaşlarından birini kaldırıp…

İşaret parmağını sallıyor:

“Mmmm… Kaka pusula… Alın bunu çıkarın buradan da temiz pusulaları da kirletmesin…”.

“Ben anayasa profesörüyüm” diyen bir politikacı çıkıyor ve diyor ki:

“Seçimle ilgili Türkiye’de 1950’den beri hiçbir şaibe olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır…”.

★

Şaka ve mizah değilse…

Eğer…

Ağlamaya başlayabilirim…

Müthiş

Asıl sorumluluk alanı enerji değil, iç güvenlik olan Bakan açıkladı:

“Gabar’da öyle bir petrol bulduk ki, koy traktöre çalışsın…”.

★

Müthiş bir şey…

Bonusu, rafineri olan petrol kuyusu…

Kirli pusula

Kadı Efendi cezaevinde koğuş teftişinde mahkûmlara sıradan soruyor:

“Neden buradasın?..”.

“Masumum Kadı Efendi, iftira…”.

Ve… Sıranın sonuna kadar hiçbir mahkûm…

İşlediği suçu kabul etmiyor…

Kadı Efendi bu defa.

En sondakine soruyor:

“Tabii sen de masumsun, sana da iftira atıldı…”.

“Yok be Kadı Efendi” diyor sondaki… “Ben de her türlü melânet var…

İşlediğim suçların sayısını unuttum…”.

Kadı Efendi, baş gardiyana dönüyor:

“Çıkarın bunu buradan da tertemiz ümmetin ahlâkını bozmasın…”.

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YSK’nın 31 Mart’ta yapılan ve…

İmamoğlu’nun 13 bin oy farkıyla kazandığı seçimleri iptal etmesine gerekçe olarak gösterilen o bir tek pusula var ya…

YSK, “çok temiziz efendiler” diyen 3 pusulayı zarfın içinde bıraktı…

Kirli pusulayı dışarı attı…

Günün tahmini

Celal Şengör @sengorizmfan

Erdoğan devri bugün itibariyle kapanmıştır.

Devir teslim töreni için 14 Mayıs seçimi beklenmektedir.

Başka bir durum yok.

Hadi oradan

Süleyman Soylu, dost ülkelerin İstanbul’daki konsolosluklarını…

“Terör tehdidi” nedeniyle bir süreliğine kapatılmasının…

“Konsoloslukların Turizm gelirlerimizin 45 milyar dolara çıktığının açıklandığı gün kapatılması kötü niyet, turizmimizi baltalama amaçlı” olduğunu savundu…

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10 milyon nüfusuyla Yunanistan’ın kişi başına yıllık turizm geliri:

2000 euro…

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İspanya’nın 2019 yılı turizm geliri 154 milyar dolar…

Nüfusu ise yuvarlak hesap:

50 milyon…

Yani…

Kişi başına yıllık turizm geliri:

3 bin euro…

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Bu kötü emelli(!) dost ülkeler neden İspanya ve Yunanistan turizmini baltalamıyor da…

Kişi başına yıllık turizm geliri 550 dolar olan Türkiye turizmini baltalıyor?..

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“Tembel öğrenci velisi zihniyeti” devam ediyor:

“Benim çocuğum çok akıllı, çok çalışkan ama öğretmeni kafayı taktı…”.

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Hadi oradan…

Önce çocuğuna bak…

Dünün tweeti

Suat KINIKLIOĞLU

@kinikli88

Adam terör tehdidi var diye kendisine ait konsolosluğu kapatıyor. Yani çalışanların can ve mal güvenliğini önceliyor. Bizimkiler de var olan tehdidi bize söylemiyor; heriflere de ayar veriyor niye kendini korumaya alıyorsun diye. Hani ayakkabı numarasına kadar biliyordun?