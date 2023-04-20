İnce: Soğan olmuş 30 Lira, kıyma 350 Lira. Erdoğan gideceksin

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bu yorgun, bu kibirli, bu bilime inanmayan, bu hukuka inanmayan Erdoğan gitmelidir. Erdoğan gitmelidir. Soğan olmuş 30 lira, kıyma 350 lira, ev almayı bıraktık, kira ödemek bile problem, bu Erdoğan gitmelidir. Umutlar kararmış, hayaller yok olmuş. Gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Erdoğan sen gideceksin, yorgunsun, kibirlisin, akıldan uzaksın, bilimden uzaksın, sorunun kaynağı sorunu çözemez” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Menemen’de vatandaşlara seslendi.

İncu şunları söyledi:

“MAYIS BAŞINDAN İTİBAREN MEMLEKET PARTİSİNİN OYLARI TAVAN YAPACAK: Son günlerde, gençler üzerine bir oyun oynanıyor. Gençler köpükmüş, son anda vazgeçermiş. Fakat ben 40 yıldır meydanlardayım. İlk kez bu kadar genci bir arada olduğunu görüyorum. Sizden bir şey istiyorum, Şu ana kadar pek çok tahminde bulundum. Hepsi doğru çıktı biliyorsunuz. Tarih verdim, 3 mart dedim, 9 nisan dedim, dolar 10 lira olacak dedim. Hatırlayın hepsini. Şimdi size bir şey daha söylüyorum, sıkı durun. Mayıs başından itibaren Memleket Partisi’nin oyları tavan yapacak tavan. Sandığa gittiğinizde tıpış tıpış değil, kerhen değil, tek adam olduğu için değil, gönül rahatlığı içinde oy vereceksiniz. Oy pusulası devletten, mühür devletten, mürekkep devletten! Bir oy memlekete, bir oy memleketin evladı Muharrem İnce’ye vereceksiniz.

KİBRİ O KADAR BÜYÜK Kİ...: Bu 21 yılda bu Erdoğan, ekonomiyi diz çöktürdü. Merkez Bankasının rezervlerini bitirdi. Tarımı çöktürdü. Gençlerin ümitlerini bitirdi. Meclisin yetkilerini kendi üstüne aldı. Yazlık kışlık saraylar yaptırdı. Toplumu kutuplaştırdı. Kurumları kuralları yok etti. Enflasyona tavan yaptırdı. Korku imparatorluğu kurdu. 21 yıldır deprem vergilerini topladı ama depreme önlem almadı. Depreme, ormana sele zamanında önlem alamadı. Şeffaflığı unuttu. Kibri o kadar büyük ki; Devleti kendisinin zannediyor. Hiç bir sorunu çözemedi. Sokaklara Suriyelileri doldurdu. Sınırlarımızı kevgire çevirdi.

HEDEFLERİNİ TUTTARAMADI: Bize diyordu ki; 2023 hedeflerim var. Ne 2023 hedeflerin? 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı, 1 trilyon dolar bile yok. Kişi başı 25 bin dolar olacaktı, 10 bin dolar bile yok. İlk 10 ekonomiye girecektik, 23’e düştük. 500 milyar dolar ihracat olacaktı, 250 milyar dolarda kaldık! Şimdi 2023’ü bırakmış, 2028’den söz ediyor. 2028’de diyor, 1,6 trilyon dolar olacak, kişi başı 25’den vazgeçmiş 16 bin dolar, ihracat 500’den vazgeçmiş 400 milyar dolar diyor. Yani bu Erdoğan 21 yıldır yapamadığını şimdi 5 yılda mı yapacak.

ERDOĞAN GİTMELİDİR: Bu yorgun, bu kibirli, bu bilime inanmayan, bu hukuka inanmayan Erdoğan gitmelidir. Erdoğan gitmelidir. Soğan olmuş 30 lira, kıyma 350 lira, ev almayı bıraktık, kira ödemek bile problem, bu Erdoğan gitmelidir. Umutlar kararmış, hayaller yok olmuş. Gençler ülkeyi terk etmek istiyor. Erdoğan sen gideceksin, yorgunsun, kibirlisin, akıldan uzaksın, işletme körüsün, bilimden uzaksın, sorunun kaynağı sorunu çözemez. Gıda fiyatları, bütün dünyada 12 aydır azalıyor. Türkiye’de 31 aydır gıda fiyatları artıyor, neden? Beceriksiz Erdoğan olduğu için. Peki Erdoğan gitmeli de, yerine Erdoğan’ın eskileri mi gelmeli? Bu Babacan, 15 sene bu ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? Bu Suiriyelileri başımıza Davutoğlu bela etmedi mi? Onlarla mı kurtaracak şimdi.

DEVLETİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ: Peki biz ne yapacağız? Birincisi devleti ayağa kaldıracağız. Önce devleti bir toparlayacağız. İkincisi hemen pazartesi günü depremde çadır satan Kızılay başkanı görevden alacağız. Üçüncüsü her yıl 1 milyon 200 bin çocuk ilkokula başlıyor. Bunların yüzde 1’i üstün zekalı. 12 bin çocuk. Bu çocukların 10 bini ziyan oluyor. Öğretmen Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında bu üstün zekalı çocuklar ziyan olmayacak. Bunları koruyacağız.

ANNELERE SÖZÜM VAR: Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız ucuz et yiyecek, Ucuz süt içecek, yumurta yiyecek, peynir yiyecek balık yiyecek, iyi beslenecekler, söz veriyorum size. Çocuklarınız iyi okullarda, nitelikli okullarda okuyacak. Özel okullara para vermeyeceksiniz, söz veriyorum size. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Devletin 2 kişilik yurtlarında kalacak. Daha da önemlisi, çocuklarınıza iş bulacağım iş.

SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ: Sığınmacıları hemen göndereceğiz, hemen. Bazıları yanlış söylüyor, düzeltelim. 400 bin doları verdin mi? 400 bin dolar ile ev aldın mı? TC vatandaşı oluyorsun, sudan ucuz bütün aile çoluk çocuk. Bunu derhal yasaklayacağız. Kiraların artmasının nedeni budur. Geçen sene 100 bin konut satıldı yabancıya Bunu yasaklayacağız ki, kiralar düşsün.

İKİNCİ TURDA BİZ KAZANACAĞIZ: Birincisi bu seçim iki turlu bir seçim. Yani 50 artı 1’i almadan seçilmek yok. Dolayısı ile oy bölme diye bir şey de yok. Biz bu seçimde ilk 2’de olursak, ikinci turda İnşallah biz ipi göğüsleriz. Biz buna uğraşıyoruz. Şimdi sizden bir şey istiyorum. Ben bu kadar miting yaptım, yaş ortalamasını ilk defa bu kadar genç görüyorum. Sizlerden bir şey istiyorum: Bu hafta içinde, herkes anne baba, hala, teyze, dayı, arkadaş sevgili, herkes üç kişiyi ikna edecek. Şimdi bana söz veriyor musunuz, söz mü? Söz mü? Söz mu? Bu hafta herkes üç kişiyi ikna edecek . Bakın unutmayın kartopu böyle büyür.” (ANKA)