İnanılmaz olay! Kendi elleriyle 900 bin TL’yi dolandırıcıya teslim etti
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İnanılmaz olay! Kendi elleriyle 900 bin TL’yi dolandırıcıya teslim etti

Pendik’te telefonla aradığı 76 yaşındaki E.K.’yı polis olduğunu söyleyip kandırarak  900 bin lirasını alan dolandırıcı yakalandı. Şüphelinin telefonla konuşarak apartmana girip içinde 900 bin lira bulunan poşetle çıktığı anları güvenlik kameraları kaydetti.

Pendik’te emekli E.K., 11 Ocak’ta polise başvurarak, kendisini telefonla arayan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi. Poliste ifade veren E.K. “Beni telefonla arayıp, terör örgütünün banka hesaplarımı ve kimlik bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Ona inandım. Bana evde bulunan paraları bir poşete koyarak, operasyon bitene kadar kendisine teslim etmemi istedi. Ona inanıp paraları bir poşete koydum. Kapıya gelen kişiye teslim ettim.” dedi.

ŞÜPHELİYİ KAMERALAR KAYDETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelinin parayı almaya geldiği apartmana girişinin ve elinde para dolu poşetle çıkışını güvenlik kameralarının kaydettiğini belirledi.

Kamera görüntüleri kullanılarak takip edilen şüphelinin izi Esenyurt’ta bulundu. Polis 17 Ocak’ta düzenlediği operasyonla şüpheli Bahattin İ.(46) ‘yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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