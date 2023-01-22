İnananların zaferi

Galatasaray, Antalyaspor karşısına tribünde 40 bloğun cezalı olduğu yani yaklaşık 25 bin taraftara yasak getirilen bir ortamda çıktı. 47 bin Galatasaray taraftarı ortaya koyduğu muhteşem birliktelikle ne ceza ne de başka bir dış etkenin şampiyonluk yürüyüşüne engel olamayacağını bütün Türkiye’ye gösterdi.

Galatasaray ilk yarıda golü bulamadıysa tek sorun kesinlikle şanssızlıktı. Cimbom, sağdan etkili olduğu kadar sol kanadı kullanamadı. Emre, beklenen etkiyi yaratamadı. Sol bek transferi gerekli. Galatasaray taraftarının ortaya koyduğu sinerji 49. dakikada İcardi’nin altın kafasından gelen golle ortaya çıktı. Bu coşkunun etkisi Adriano’nun golüyle sadece 6 dakika sürdü. 1-1 sonrası Galatasaray panik yapmadığı gibi rakip ceza sahasına daha etkili ataklarla saldırmaya başladı. Bu baskı 59.dakikada Floranus’un hata yaparak kendi kalesine attığı golle sonuçlandı.

2-1’i bulan Okan Buruk’un takımı skoru korumak yerine saldırmayı tercih etti. 71. dakikada Ömer’in eline çarpan toptan önce İcardi’nin ayağa basması penaltının iptaline sebep oldu.

Buruk’un artık ortaya koyduğu marka bir oyun mantalitesi var. Bu mantalitenin ortaya çıkardığı kalite devam ederse Buruk, Galatasaray’ın yeni tarih yazanı olacaktır!