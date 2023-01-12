İmamoğlu’nun avukatı: Yarın HSK’ya başvuracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Taşkın Özer, İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davaya ilk olarak bakan hakim Hüseyin Zengin’in karar aşaması öncesinde kendi isteği dışında Samsun’a atanması ve bu atamayla ilgili olarak kamuoyunda yer alan iddialar hakkında inceleme yapılması amacıyla yarın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvuracaklarını açıkladı. Özer, “Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in de ifadelerine başvurulmasını talep eden bir dilekçeyle yarın HSK’ya başvuracağız” dedi.

Avukat Taşkın Özer, müvekkili İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezası aldığı davaya ilk olarak bakan hakim Hüseyin Zengin’in Samsun’a atanması ve bu atama ile ilgili olarak ortaya çıkan iddiaların araştırılması için yarın HSK’ya başvuracaklarını söyledi.

BARIŞ TERKOĞLU VE MURAT AĞIREL’İN İFADELERİNE BAŞVURULMASINI DA TALEP EDECEK

Avukat Taşkın Özer, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Müvekkilimiz Ekrem bey hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bir karar verildi. Bu dava, devam ederken Samsun’a atanan Hüseyin Zengin isimli bir hakim var. Biz de bu atamanın ‘doğal hakim ilkesi’ dediğimiz bir ilke vardır hukukta. Bunun ihlal edildiğine yönelik kaygılarımız vardı zaten yargılama süresince. Daha sonra kamuoyunda birtakım iddialar ortaya atıldı. Hakime şöyle denildi, böyle denildi gibi. Neticesinde bu iddiaları da işin içine katarak, bu iddialara ilişkin olarak HSK Başkanlığı’nın bir müfettiş görevlendirmesi, bu iddiaları araştırması, bu iddialara ilişkin bir inceleme ve soruşturma yapmasını talep edeceğiz. Aynı zamanda bu iddiaları ortaya atan iki gazeteci var, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel, bunların da ifadelerine başvurulmasını talep eden bir dilekçeyle yarın HSK’ya başvuracağız.”

(ANKA)