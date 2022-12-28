İmamoğlu’ndan Soylu’ya ‘arama’ yanıtı: ‘Hodri meydan’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İmamoğlu beni aradı, benden yardım istedi. Bana belli bir konuda, ‘CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bu konuda bana yardımcı olur musunuz’ dedi” iddiasına yanıt verdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, “Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye yönelik başlatılan “terör soruşturması” kapsamında bu sabah yaptığı açıklamaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Soylu, İmamoğlu hakkında “CHP’de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demagojiyle anlatmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir. Bu bahsedilen kişi İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana, ‘CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, bana yardımcı olur musunuz’ diye ricası olmuştur. Biz, ‘Kanun ne gerektiriyorsa yaparız’ dedik ve yaptık. İşine geldiğinde alttan almasını bileceksin, diğer taraftan dönüp hakaret edeceksin” iddialarını ortaya attı.

“KUYRUKLU YALAN”

Soylu’nun toplantısı sürerken İmamoğlu da sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da etiketleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Bakan Soylu, ‘Saygılarımla’ diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan. @RTErdogan.”

(ANKA)