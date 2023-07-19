İmamoğlu’ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP’li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı eski ve mevcut CHP kurmaylarının Zoom üzerinden yaptığı toplantının yaklaşık 15 dakikalık kısmı, dün akşam YouTube üzerinden yayınlanmıştı. Ekrem İmamoğlu, bu sabah katıldığı programda gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

“Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Yani partinin yöneticileriyle konuşulur. Partinin Parti Meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski, yeni milletvekilleriyle konuşulur. İlçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla konuşulur. Dolayısıyla bundan daha doğal bir şey yoktur. Bizim bu ve benzeri belki 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunlar devam edecektir, devam ediyor. Gizli bir tarafı yok. Yarın da toplantımız var. Hatta bugün bile buna benzer toplantılarımız var. Hiçbir gizli tarafı yok. Konuşulan mevzular, partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.”

“ORADAN SAĞLIKLI KARARLAR ÇIKMASI İÇİN YAPILAN HER İŞLEMİ TAKİP EDECEĞİZ”

Videonun nasıl sızdırıldığıyla ilgili de İmamoğlu, “Onu tabii araştıracağız, bakacağız. Yani ne olmuş, nasıl olmuş? Bunu seven kimler var? Partinin içinde mi var, dışında mı var; ona da bakacağız ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden, açık ve seçik kalbimizde ne varsa bir arada, bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Oradan sağlıklı kararlar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz. Teşekkür ederim” dedi.

(ANKA)