İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e destek
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İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından, “CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Değişimin Yüzyılı. Yüzyılın Değişimi” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına aday olaçağını duyurmasının ardından Özel’e desteğini açıkladı. İmamoğlu’nun bugün X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye’nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel’e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum. Değişimin Yüzyılı. Yüzyılın Değişimi.”

(ANKA)

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