İmamoğlu’ndan İYİ Parti binasına silahlı saldırıya tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum” dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlandığı bölgede polisin incelemeleri devam ediyor. Bu arada, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in İl Başkanlığı’nı ziyaret edeceği duyuruldu. (ANKA)