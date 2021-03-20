İmamoğlu’ndan ‘İstanbul Sözleşmesi’ tepkisi

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili açıklamada bulundu.

Twitter’dan açıklama yapan İmamoğlu, “Her gün kadına yönelik şiddet haberlerinin olduğu bir ülkede bir gece yarısı #İstanbulSözleşmesi’nden çıkıldığının duyurulması çok acıdır. Bu, her görüşten kadının yıllardır verdiği mücadeleyi hiçe saymaktır. Her şeye rağmen kazanan “eril akıl” değil kadınlar olacaktır” dedi.

“KABUL EDİLEMEZ”

Dilek Kaya İmamoğlu da kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “İstanbul Sözleşmesi’nin temelini şiddetin önlenmesi, kadının korunması, şiddet uygulayanların adalete teslim edilmesi oluşturuyor. Bu temel ne kadar açık ve bu ülkenin tüm kadınları için hayati ise sözleşmeden çekilmek de bir o kadar kabul edilemez” paylaşımında bulundu.