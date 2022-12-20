İmamoğlu’ndan ilk yorum: Gurur duydum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün TBMM’de CHP’nin grup toplantısına katıldı. İmamoğlu, Meclis’ten ayrılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği “Baba-oğul gibiyiz” sözlerine ilişkin “Gurur duydum, öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey, bugün bunu dile getirmesi de benim için gururdur. Genel Başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir” dedi. İmamoğlu, “Saraçhane düğümü çözüldü mü” sorusuna ise, “Düğüm yoktu ki’ yanıtını verdi.

İmamoğlu bugün Ankara’ya gelerek CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü ve CHP grup toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında İmamoğlu TBMM’den ayrılırken, basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir değerlendirme yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği “Baba-oğul gibiyiz” sözlerine ilişkin İmamoğlu, “Gurur duydum, öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil, benim de dile getirdiğim bir şey, bugün bunu dile getirmesi de benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir” dedi. İmamoğlu, “Saraçhane düğümü çözüldü mü” sorusu üzerine ise “Düğüm yoktu ki’ yanıtını verdi.

İmamoğlu’na Ankara’da İBB Meclisi CHP Grup yöneticileri de eşlik etti. (ANKA)