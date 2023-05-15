İmamoğlu’ndan ‘görevimizin başındayız’ mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek” açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından ‘görevimizin başındayız’ mesajı verdi. Yoğun seçim trafiğinin ardından İstanbul’a dönerek İBB Yönetim Kurulu toplantısına katıldığını bildiren İmamoğlu, yoğun hizmet trafiğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Ankara’da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul’da rutin İBB Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul’a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek.” (ANKA)