İmamoğlu’ndan cami avlusunda AKP’li gence PKK yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li olduğunu söyleyen ve “CHP, PKK’nın destekçisi diyorlar” diyen vatandaşa, “Olur mu öyle şey ya? Olur mu? PKK’lının ne işi var (kalbini göstererek) ha burada? PKK terör örgütü meselesinde devlet sorumlu değil mi? Asker sorumlu değil mi? PKK’lı diyorsan birine ne işi var sokakta? Yani birine terörist der mi devlet? Teröristse gider tutuklarsın onu, öyle değil mi? Benim seçimimi hatırlıyor musun? Son gün kala Osman Öcalan’ı konuşturdular televizyonda benim aleyhimde, ‘Oyunuzu Erdoğan’a verin’ diye. Bunu yapan şimdi döndü bize terörist demeye, olmaz” karşılığını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Fatih’de bulunan Şehzade Camii’nde kıldı. Cami çıkışı, AKP’li olduğunu söyleyen bir vatandaşla sohbet etti. İmamoğlu, vatandaşın, “Suriyeliler gidecek mi? Sizlere çok oy kaybettiriyor” sorusu üzerine, “Gitmek zorunda, memleketleri var onların memleketlerine gitmek zorunda. Sığınmacı kısmı bitmek zorunda” dedi.

İmamoğlu ile AKP’li vatandaş arasında geçen diyalog şöyle:

Vatandaş: Başkanım bir şey sorabilir miyim? Bu Suriyeliler gidecek mi?

İmamoğlu: Gitmek zorunda, memleketleri var onların memleketlerine gitmek zorunda. Sığınmacı kısmı bitmek zorunda.

Vatandaş: Çok kötü oy kaybediyorsunuz çünkü.

İmamoğlu: O ayrı onu bilemem ama sığınmacıların gitmesi lazım. Yani çünkü sorgusuz, sualsiz şu anda İstanbul’da var 2,5 milyon sığınmacı. Bu hükümet uyardık 7 sene önce, 8 sene önce, 9 sene önce. Olur mu? Biz büyük devletiz, herkes gelsin. Yahu kardeşim gelmenin bir usulü var. Buranın bir sınırı var.

Vatandaş: Yanlış anlamayın ben AK Partiliyim ama sizi seviyorum.

İmamoğlu: Yahu sorun yok. Parti yönetme meselesi değil ki. Sen de bundan sıkıntılısın ben de bundan sıkıntılıyım.

Vatandaş: Başkanım benim yanlış anlamayın tabii kusura bakmayın, diyorlar ki CHP, PKK’nın destekçisi.

“OSMAN ÖCALAN’I KONUŞTURDULAR TELEVİZYONDA, ‘OYUNUZU ERDOĞAN’A VERİN’ DİYE”

İmamoğlu: Olur mu öyle şey ya? Olur mu? (Kalbini göstererek) PKK’lının ne işi var ha burada? PKK terör örgütü meselesinde devlet sorumlu değil mi? Asker sorumlu değil mi? PKK’lı diyorsan birine ne işi var sokakta geziyorsun? Yani birine teröristler der mi devlet? Teröristse gider tutuklarsın, öyle değil mi? Benim seçimimi hatırlıyor musun? Son gün kala Osman Öcalan’ı konuşturdular televizyonda benim aleyhimde. Yani benim aleyhimde ‘Oyunuzu Erdoğan’a verin’ diye. Bunu yapan şimdi döndü bize terörist demeye, olmaz.

Vatandaş: Ben size terörist demiyorum.

İmamoğlu: Hayır sen değil, ayıp ama yani. Bak en çok canımı ne yakıyor biliyor musun? Bir baba, devlet baba gibidir, ana gibidir, evladına terörist der mi? Suçluysa alırsın hapse atarsın, yargılarsın. Kendine oy veren işte iyi ona vermeyen terörist.

Vatandaş: İstanbul’u siz kazandınız yine de size başarılar diliyorum. Ben istiyorum ki şu CHP o PKK’nın bataklığından çıksın.

İmamoğlu: Hala aynı şeyi diyorsun ama. Ben belediye yönetiyorum değil mi? PKK’lı birini mi gördün sokakta?

Vatandaş: Yok görmedim.

“ALLAH İLE ARANA SOKMA KİMSEYİ”

İmamoğlu: E daha ne o zaman. Bizim söylediklerimizi de dinle kararın ne olursa olsun. Hani dedi ya işte bak onlar inançlı mı? Onlar seçimi kazanırsa şöyle kutlayacak filan. Milletin inancına bile karışıyorlar. Sen Allah’a dua ettin değil mi içeride? Allah’la arana kimse giremez. Sokma arana kimseyi. Bak milletin kadar sen bayrağını seviyorsun. Benim sevmediğimi düşünebilir misiniz? Bayrağımızı hepimiz seviyoruz. Ama o ne yapıyor? ‘Onlar sevmiyor, onlar PKK’lı, onlar terörist’. Niye? Bir oy için seni ikna etmek için. Allah’a havale ediyorum onları. Başka bir şey demiyorum.” (ANKA)