İmamoğlu’ndan AKP’li iki belediye başkanına teşekkür

İBB’nin Eyüpsultan’da tamamlanan yatırımlar için düzenlediği toplu açı töreninde açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Açılışı yapılan Silahtarağa Gençlik Parkı yerine Haliç’i kirleteceği öngörülen tesisi iki AKP’li belediye başkanının uyarısı üzerine analiz ederek iptal ettiklerini anımsattı. İmamoğlu, Bizi uyardılar ve dediler ki; ‘Burada yapılacak arıtma tesisi gerçekten her iki ilçeye ve Haliç’e sıkıntı yaratabilir.’ Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘300 Günde 300 Proje’ kapsamında, Eyüpsultan’daki Silahtarağa Gençlik Parkı, Haliç Spor Parkı, Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi ve Teleferik Meydanı için bugün düzenlenen açılış törenine katıldı. İstanbul’un her noktasına değer katan projeler ürettiklerini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“BİR AVUÇ KİŞİ DEĞİL, İNSANLARIMIZIN MUTLULUĞU ÖNEMLİ: Siyasi tatmin ya da bir avuç insanı mutlu eden projeler üretmiyoruz. Biz, projelerimizle insanlarımızın ihtiyaç duyduğu işler üretiyoruz. İçinde metrolarımız, yaşam vadilerimiz, arıtma tesislerimiz, yurtlarımız, kreşlerimiz, spor tesislerimiz, sağlık merkezlerimiz var. Restorasyonlar, kültür merkezleri, sosyal tesisler. Yeni Halk Ekmek fabrikasından kent lokantalarına, pırıl pırıl, çağdaş yeni İETT araçlarından elektrikli deniz taksilerine, meydan düzenlemelerinden otoparklara, açıkçası İstanbul’un her köşesinde çok değerli yeni projelere imza atıyoruz.

İBB’NİN DAHA ÖNCE HİÇ DÜŞÜNMEDİĞİ ALANLARDA DA HİZMET ÜRETİYORUZ: Projeleri, vatandaşın ihtiyaçlarına uyumlu hale getirip, israftan arındırıp öyle tamamlıyoruz. Bilim insanlarının, teknik insanların onay vermediği, İstanbul’a zarar verecek projeleri rafa kaldırıyoruz. Onları hiç ama hiç gündeme almıyoruz… Bugün hizmete açtığımız Silahtarağa Gençlik Parkı’nda özenli bir çalışma yürüttüğümüzü bilmenizi istiyorum. Silahtarağa projesini, yani arıtma tesisi projesi, bana ilk ziyaretlerinde Eyüpsultan ve Kağıthane belediye başkanları açmıştı. Allah onlardan razı olsun. Bizi uyardılar ve dediler ki ‘Burada yapılacak arıtma tesisi gerçekten her iki ilçeye ve Haliç’e sıkıntı yaratabilir’. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

HALİÇ’E ZARAR VERECEK PROJEYİ İPTAL ETTİK: Baktık ki yaklaşık 125 bin metrekarelik Haliç’in kıyısında bir alanda bir arıtma tesisi planlandı. Bu analizi arkadaşlar bana sunduğunda dediler ki ‘Siz zaten Baltalimanı’nda bir arıtma tesisi yapıyorsunuz. Bu bölgenin bir bölümünün atık suyu oraya gidecek. Aynı zamanda Yenikapı’daki arıtma tesisini yenileyeceksiniz, bu konuda proje hazırlığının olduğunu biliyoruz. Orada başladığınız zaman Haliç kıyısında bir arıtma tesisine ihtiyaç yok’. Diğer yandan, arıtılsa dahi atık suyun Haliç’e bırakılması önerilmiyor. Haliç, beslenmesi gereken bir yapı. Yıllardır buraya Boğaz’dan, Karadeniz’den su takviyesi yapılıyor ve Haliç’in tazelenmesi sağlanıyor. Dip temizliğinden tutun Haliç’le ilgili yeni hayata geçirdiğimiz tarama biçimindeki temizleme sistemiyle sürekli nefes alması ve yenilenmesi sağlanmalı. İSKİ’deki toplantıdan sonra arkadaşlarımı alıp yapılacağı yere geldim. Bir baktım ki 30-40 yıllık ağaçlar orada bir ormana dönüşmüş. Yani bu ağaçlar kesilerek bir arıtma tesisi inşa edilecek. Her arıtma tesisinin ister istemez negatif tesirleri çevresine ayrıca vardır, kokusundan görüntüsüne kadar. Burası Altın Boynuz. Haliç, tarihi bir doku. Biz, o zaman bu temeli atmamaya, yapılan bu ihaleyi iptal etmeye karar verdik.

O AĞAÇLARIN YAPRAKLARI NASIL ALKIŞLIYOR GÖRSÜNLER: Bugün yaptığımız açılışlardan birisi de orası. Gidin, orada mezbelelik gibi duran o güzel ağaçların olduğu yerlerin olduğu noktalara bakın. Nasıl bir parka dönüşmüş, sizlere bir hediye gibi nasıl güzel bir ortama dönüşmüş, lütfen inceleyin.

ESKİ MÜDÜRLÜK, YENİ SOSYAL TESİS: Avrupa Yakası Şube Müdürlüğü diye kavramlandırılmış bir yere gittiğimde, makam binasını görünce dedim, ‘Arkadaşlar, yani burası makam olarak büyük değil mi?’ Başındaki arkadaşım, ‘Vallahi büyük’ dedi. ‘O zaman’ dedim, ‘burayı millete açalım. Burası parkıyla, bahçesiyle güzel bir sosyal tesis olur’. Eyüpsultan’daki siyasi arkadaşlarım, bunun ihtiyaç olduğunu hep söylemişlerdi. Onu da açmış olduk. Ayrıca Haliç Spor Parkı’nı ve teleferik meydanını da hizmete açıyoruz. Kıyıların halka kapatılmasına tahammülümüz yok. Haliç’i eşsiz bir yaşam vadesi olarak İstanbullulara emanet etmenin gururunu yaşıyoruz. Eyüpsultan’da Bölgesel İstihdam Ofisi’mizi de açıyoruz. İş arayan gençlerimize, özellikle hanımefendilere ve herkese hizmet sunan, göreve başladığı andan itibaren tam 100 bini aşan insanımıza iş bulan, mesleğe odaklı iş gücünü Enstitü İstanbul İSMEK kurslarımızda yetiştiren, sertifika veren bir modelle iş bulan bu merkezlerimizin 19’uncusunu Eyüpsultan’da açıyoruz.

MİLLET İTTİFAKI’NIN İKTİDARINDA NELER BAŞARIRIZ NELER: Mayıs ayıyla birlikte, 300 Günde 300 Yüz Proje hizmet maratonumuzu tamamlayacağız. 2024 yerel seçimlerine o tarihten itibaren 300 gün daha var. Demek ki biz, o 300 gün içerisinde tahmin edin neler neler yapabiliriz. Sadece yapacağımız işten bahsetmiyorum. İnce bir nokta var burada, güzel bir nokta. Bahsettiğim iş, Millet İttifakı’nın iktidarında, o 300 günde neler yaparız, siz bir düşünün. İşte bu süreçten sonra bize ne yaptılar? İmzaları atıp projelerimize onay vermediler. Bir imzayı esirgediler. 16 milyon insanımızdan, metro için, metrobüs alımı için, otobüs alımı için bir imzayı bile esirgediler. Neden? Siyasi hasetlerinden. Vallahi ben, siyasi haset duysam, az önce burada iki AK Partili belediye başkanına teşekkür etmem. Ama ediyorum. Mesela geçenlerde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’mıza teşekkür ederiz. Geldi, stadyumu beraber açtık. Beraber emek verdik kardeşim. O, araziyi verdi. Biz projeyi geliştirdik, değiştirdik. Başlanmıştı, modelini oturttuk. Bir yer inşa ettik. Bu işin partisi olur mu? Olmaz. Ne oldu? Milletimiz, muazzam güzel bir tesisle buluştu. İşte biz de o siyasi haset, kim, öfke, nefret, kibir, hiçbiri yok. Vallahi de yok, billahi de yok.

O KÖTÜ AKILLAR BERTARAF OLACAK: 14 Mayıs’ta, Millet İttifakı ile milletin hükümeti göreve başlayacak. O tarihten sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul’da, Mansur Yavaş Ankara’da; bizler, memleketin üzerine kabus gibi çöken o partizanlığı devletimizin kurumlarından söküp attığımızda o zaman ne olacak biliyor musunuz? Konya’nın da Kayseri’nin de Van’ın da Amasya’nın da işi yürüyecek. İstanbul’un da her yerin ve dediğiniz gibi deprem bölgesinde o yaşadığımız sıkıntılı anlardan sonra hikayeden bir avuç beton dökülürken zangır zangır titreyen demirlerin atıldığı beton temelden değil; çağdaş, akılcı şehirlerin gelişimine hizmet eden bir döneme de başlatacağız. Aynı zamanda, işte biz o zaman İstanbul’da yeni metrobüsler de alacağız. Sefaköy-Beylikdüzü metro hattına da başlayacağız. İstanbul’da önü tıkanan işlere başlayacağız. Aynı zamanda İstanbul’da haksızlık yapılan, hukuksuzluk yapılan, Boğaz’ın dibine bir avuç insanın bir barakasına imar verme çabasına girişen Şehircilik Bakanlığı’ndan diğer bakanlıklara kadar o kötü akıllar bertaraf olacak. Temiz akıl, düzgün akıl, halkını düşünen akıl gelecek. Bu cennet, güzel İstanbul’un her köşesi işte o zaman çok güzel olacak.

YENİ HÜKÜMETİMİZ, BİR KİŞİNİN DEĞİL HEPİMİZİN, 86 MİLYONUN HÜKÜMETİ OLACAK: Güçlü ve vicdanı ile devlet aklı ile memleketimizin, inanınız ki sağ duyusunu, temiz kalbini, insanlarımıza saygıyı önde tutan o güzel duygularıyla ve ahlakıyla hak, hukuk, adalet kavramını en güçlü şekilde temsil eden cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğiz hep birlikte. Yeni hükümetimiz, bir kişinin, bir grubun, bir kesimin değil hepimizin, 86 milyonun hükümeti olacak.” (ANKA)