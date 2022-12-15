İmamoğlu’na siyasi yasak kararı dünya basınında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı, dünya basınına da yansıdı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası dünya basınına da yansıdı. Öne çıkan bazı haberler şöyle:

WASHINGTON POST: Mahkeme Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu mahkûm etti ve görevden alınmasına yol açabilecek bir siyasi yasak getirdi. Ana muhalefet partilerinden olan CHP’li İmamoğlu’nun hakkındaki kararı temyiz etmesi bekleniyor.

Eleştirmenler, Belediye Başkanı’nın yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rakibini bertaraf etme girişimi olduğunu ileri sürdü. Türkiye’de haziran ayında Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılması planlanıyor. Anketler, ekonomik çalkantı ve yüzde 84’ü aşan enflasyon ortamında Erdoğan’ın popülaritesinde düşüş olduğunu kaydediyor.

THE GUARDIAN: Türkiye’de bir mahkeme, İBB Başkanı hakkında 2 yıldan fazla hapis cezası ve İmamoğlu’nu destekleyenlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir rakibini dışlamak için siyasi bir çaba olarak nitelendirdiği bir hamleyle siyasi yasak kararı aldı.

İmamoğlu, üç yıl önce yaptığı bir basın açıklamasında YSK üyelerine “ahmak” dediği için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

THE NEW YORK TIMES: Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtemel rakibini siyasetten menetti.

Türkiye’de bir mahkeme, kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla mahkûm ettiği İBB Başkanı’nı siyasi faaliyetten menetti. Bu karar, gelecek sene yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı potansiyel bir rakip olarak görülen muhalefetin yükselen yıldızını saf dışı bırakabilir.

DAGENS NYHETER: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası bekleniyordu ancak yine de bu ülke siyasetini sarsıyor. Yönetimin bu davayla amacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki sene haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en tehlikeli rakiplerinden birinden kurtulmak. Hüküm giyen kişiler seçimle iş başına gelme hakkından yoksun kalırlar.

YLE: Erdoğan’ın rakibi olması beklenen siyasetçi hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul’da binlerce kişi protesto etti. Kamuoyu anketlerine göre, İBB Başkanı, haziran seçimlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yenebilir. Muhalefet, kararı siyasi olarak değerlendiriyor.

LE MONDE: Türkiye’de muhalefet, Erdoğan’ın potansiyel rakibi olan İBB Başkanı’nın mahkûm edilmesinin ardından tepki verdi.

DER SPIEGEL: Türk yargısı Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu’nu iki buçuk yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı. Muhalefet siyasi bir manevra yapıldığından şüpheleniyor ancak bu karar Cumhurbaşkanı’na zarar verebilir.

EKATHIMERINI: Türkiye’de bir mahkeme çarşamba günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hapis cezasına çarptırdı ve önümüzdeki sene yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip olarak görülen muhalif siyasetçiye siyasi yasak getirdi.

THE WALL STREET JOURNAL: Erdoğan muhalifi İBB Başkanı 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

Ekrem İmamoğlu, gelecek sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kamu görevlilerine hakaret gerekçesiyle suçlu bulundu. (ANKA)