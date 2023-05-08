İmamoğlu’na saldırıda gözaltı sayısı 15’e yükseldi
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İmamoğlu’na saldırıda gözaltı sayısı 15’e yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Erzurum‘da dün düzenlenen “Halk Buluşması”nda yaşanan gerginliğe ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 15’e yükseldi.

Valilikten edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dün yaşanan gerginlikle ilgili kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, 2 zanlıyı daha yakaladı. Olayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 13 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi. (AA)

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