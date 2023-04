İmamoğlu’dan Erdoğan’a: Parayı göstermek ayıptır

Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Bağcılar’da katıldığı toplu açılış töreninde çocuklara para dağıtan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunurken, “Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır!” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Trabzon’da düzenlenen ‘Millet Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’na, Trabzon ziyareti sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu, Trabzon Atatürk Meydanı’nı dolduran yurttaşlara hitap ederken şunları söyledi:

“TRABZON’UN MEYDANINDA COŞMAYA GELDİM”

“Ben, bugün, her karış toprağına, bu taşların her birisine basan bir hemşeriniz olarak Trabzon’un meydanında coşmaya geldim. Ben, ilk Cumhuriyet Bayramı’nı, ilkokul öğrencisi olarak tam burada, protokolün önünde yürüyerek kutlamıştım. Hukuksuz bir şekilde seçimleri iptal eden, 2019 yılında demokrasiye hançer saplamak için uğraşan iktidara karşı tarihinin en kalabalık mitingini, mayıs ayında bu meydanda sizlerle yaptık.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 13. CUMHURBAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GELDİM”

Trabzon’un bu canım meydanında nice tarihler yazılmıştır. Bugün de bir tarih yazacağız. Bugün buradayım, ama yalnız gelmedim. Bugün, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldim.

“TEVAZU SAHİBİ BİR İKTİDARIN İNŞASI İÇİN BURADAYIZ”

Bugün buradayız. Tevazu sahibi bir iktidarın inşası için buradayız. Çok değerli Genel Başkan’ım, işte bu tevazuyu hayat boyu taşıyan; hukuktan, adaletten milim sapmadan memleketi için canını ortaya koyan ve her zaman doğrudan yana olan 13. Cumhurbaşkanı’mız olacak.

“ELİNE BİR TOMAR PARA ALIP ÇOCUĞA PARA DAĞITILMAZ”

Çocuklara ve gençlere, Millet İttifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında, milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor. Bu meydanda, şurada sıralı, dizili, ayakkabı boyatan esnaf vardır. Onlar, size gerçekten iyi ahlakı öğretir. Hemen arakada sıra mağazalar vardır. Her esnafa girin, esnaf terbiyesini size öğretir. Mesela aleni, eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela ben, çocuklara diyorum ki bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır.

“BEN, FATİH SULTAN MEHMET’İN FETHETTİĞİ TRABZON’DA DOĞDUM, FATİH SULTAN MEHMET’İN FETHETTİĞİ İSTANBUL’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDUM”

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmam konusunda, sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak İstanbul’a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. Ben, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği Trabzon’da doğdum, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı oldum.

“BUNLAR, UYDURMA DAVAYLA TRABZONLU EKREM İMAMOĞLU’NU ORADAN İNDİRMEYE KALKTILAR”

Bunlar, uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’nu oradan indirmeye kalktılar. Ekrem İmamoğlu’nun arkasında koskoca Trabzon var, Karadeniz var, Türkiye var. ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ dediler. Biz demedik. ‘İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır’ dediler. Onu da biz demedik.

“SEVGİLİ GENÇLER, SİZDEN TAM DESTEK İSTİYORUZ”

Artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. Artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor. Birleşerek kazanacağız. Ayrışmak yok, birliğin gücüyle kazanacağız. Sevgili gençler; sizden tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber, her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz.

“BUGÜN TRABZON’DA, KARADENİZ’DE FIRTINA VAR. 13. CUMHURBAŞKANI’MIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU FIRTINASI VAR”

Dün AFAD’ın bir mesajı bana ulaştı. Yahu güzel AFAD, kıymetli AFAD; memleketimin acı yaşanmış bölgesindeyiz, orada gel bizimle iş birliğiyle yap. Ama bari, milleti oradan aldattın, Trabzon’da aldatma. Şimdi bir mesaj okuyacağım; ‘Meteoroloji’ye göre yarın Trabzon’da kuvvetli fırtına bekleniyor’. Burası doğru. Diyor ki ‘Ağaç, direk ve çatı uçması, hatta baca gazı zehirlenmesi olabilir’. Yahu biz Temel fıkrası anlatırız ama bizim fıkralarımız zekice olur, böyle aptalca olmaz. Ama bir konuda tutturdular. Bugün Trabzon’da, Karadeniz’de fırtına var. Onun adı Trabzonspor’dur. Ama bugün, 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası var.” (ANKA)