İmamoğlu ve Yavaş’tan ortak video: Aramızda kalsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesaplarından “Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz” notuyla ortak bir video yayınladı. İmamoğlu, “Sizin desteğinizle, oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs’ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Hileden hurdadan medet umulmaması için, kötü ihtimallere fırsat vermemek için 14 Mayıs’ta bu işi bitirmeliyiz” dedi. Yavaş da “Ben gençlere güveniyorum. Onların kaygılarını da şüphelerini de anlıyorum. Hepsini de konuşur, çözeriz. Biz buradayız. Vatanın her karış toprağını kutsal bilenleriz. Bu ülkenin hiçbir sorunu çözümsüz değil. Bu ülkenin gençleri de sahipsiz değil” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Twitter hesaplarından “Gençler, sizlere güveniyoruz. Aramızda kalsın, sizlerle birlikte kazanıyoruz” notuyla ortak bir video yayınlayarak gençlere seslendi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Ankara’dayız. Mansur Başkanım ile birlikteyiz. Sizi konuşuyoruz sevgili gençler. Bu seçimin anahtarı sizin elinizde. Ülkenin bugününe de yarınına da sizler karar vereceksiniz. Sizin desteğinizle, oyunuzla bu işi birinci turda bitirip 15 Mayıs’ta ülkeyi huzura kavuşturabiliriz. Hileden hurdadan medet umulmaması için, kötü ihtimallere fırsat vermemek için 14 Mayıs’ta bu işi bitirmeliyiz. Biz, geleceği sizlerle birlikte hayal edecek, birlikte çalışacağız. Yeter ki siz bize inanın, bize güvenin”

“GÜZEL GÜNLERİ ERTELEMEYE GEREK YOK. İLK TURDA BİTİRMEMİZ LAZIM”

İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganını hatırlatan Yavaş ise şöyle konuştu:

“5 milyon genç ilk kez oy kullanacak. Değişimi onların enerjisiyle, gücüyle sağlayacağız. Ben gençlere güveniyorum. Onların kaygılarını da şüphelerini de anlıyorum. Hepsini de konuşur ve çözeriz. Biz buradayız. Vatanın her karış toprağını kutsal bilenleriz. Bu ülkenin hiçbir sorunu çözümsüz değil. Bu ülkenin gençleri de sahipsiz değil. Güzel günleri ertelemeye gerek yok. İlk turda bitirmemiz lazım. Haydi gençler, 14 Mayıs’ta sandığa gidelim. Bu iş ilk turda birlikte bitirelim. Evet Başkanım, her zaman her mitingde söylediğiniz gibi; bütün ülkemizde her şey çok güzel olacak inşallah.”

Videonun sonunda İmamoğlu, Yavaş’a; “Allah’ın izniyle Başkanım, gençler tarih yazacak, bu arada aramızda kalsın Başkanım, kazanıyoruz. Bunu gençler bilsin” derken, Yavaş da “Kazanıyoruz” diyerek İmamoğlu’nun sözlerini destekliyor. (ANKA)