İmamoğlu ve Yavaş ıslak imzalı sonuçları paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AA’nın verilerine tepki göstererek ellerinde olan ıslak imzalı sonuçları açıkladı. İmamoğlu, 7,5 milyon açıklanmayan oyun olduğunu bildirirken Yavaş ise, “Bizdeki verilere göre Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 47,7; Erdoğan ise yüzde 45,8’dir” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, akşam saatlerinde bir kez daha kameralar karşısına geçti. İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Açıkladıkları ilk veriler yüzde 60’lardaydı ve yüzde 11 düştü, 50’nin sınırına geldi. Bakalım bundan sonra ne yapacaklar.

*Bizim burada istatistikle uğraşan arkadaşlarımız var. Mansur Başkanım var birlikte çalışıyoruz. Genel Merkezimizdeki bilişim bölümü arkadaşlarımız çalışıyor.

OY ORANLARINI AÇIKLADI

*Bunlar yüzde 85 civarına kadar idare edebilirler ondan sonra bütün bariyerleri düşecek. Milleti aldatmaya yönelik bir süreç. 31 Mart sürecini, Mansur Başkanımızın 2014 sürecini bir hatırlayalım. Bu süreci bize yaşattılar. Anadalu Ajansı’nın veri akışınının nasıl durduğunu hatırlayalım.

*Oyların yüzde 98’i sayılmıştı. Orada kaldılar ve yüzde 2’lik kısım seçimin kaderini değiştirdi. Çıkıp kazandık demelerine sakın inanmayın. Bizi izlemeye devam edin. Bizi tüm halkımız, Erdoğan’a AK Parti’ye oy veren halkımız da izlesin.

Bu süreçten sonra açılan sandıklarda Erdoğan’ın oylarının düşeceğini ve Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun oylarının yükseleceğini göreceksiniz.

*Bizim verilerimize göre Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 49, Erdoğan’ın oyu ise yüzde 45.

İMAMOĞLU: 7.5 MİLYON AÇIKLANMAYAN OY VAR

İmamoğlu ve Yavaş, saat 23.35’de yeni bir açıklama daha yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi;

*Ne yazık ki biz bunları açıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü acı deneyimlerimiz var, 2019 seçimi ve 2014 seçimi. Bu acı deneyimlerimiz yani bunları yaşayan bizler ister istemez her anı dakika dakika aktarmak durumundayız. Yine biz burada 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adına buradayız.

*Sürekli çalışma halindeyiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir aradayız. Az önce iktidar partisin sözcüsünün ifadesiyle, benim 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sözüne alınganlık gösterdi ve farklı sözleriyle de beni biraz bu konuda açıkçası eleştirdi. Eleştirebilir, saygı duyuyorum.

*Ama bu tarif benim inancımla ilgili, başkanımızın inancıyla ilgili bir tariftir. Bizim böyle bir atama vesaire süreci yoktur ama saygıya sıra gelince siz bir seçim bitmeden İstanbul’a belediye başkanı tarifleyip ve bütün İstanbul’u kazandı diye donattığınız için size karşı şerbetliyiz.

*Az önce de ifade ettiğim gibi. Dolayısıyla ne yazık ki sizin sisteminize güvenmiyoruz. Ama memleketimizin kurumlarına güveniyoruz. Dünden beri açıklamalarımız var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. Ve bütün kurumlara olan güvenini ifade etti, bir kuruma ifade etmedi.

*Biz de etmedik, etmeyeceğiz de. Zaten bizi yanıltmadı. O da Anadolu Ajansı. Yani Anadolu Ajansı’nı düşünün 50,01’de neredeyse yarım saat tuttu. Onu bile 49’a indirmeye herhalde talimat alarak indirdi diye düşünmeden edemiyorum. O bakımdan bizim evet, devletim kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden bugüne büyük hizmetleri geçmiş Anadolu Ajansı’nı tabiri caizse bitkisel hayata soktunuz. Canını yediniz, bitirdiniz ama onu dahi biz ayağa kaldıracağız.

*Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Bu sistemin, bu rejimin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu zaten biz biliyoruz. Düşüncesine bu ülkenin bakanları, makam araçlarıyla sistemli bir şekilde memleketin her tarafında siyasi propaganda yaptılar. Onlar da bizi de bu sistem zora soktu.

*Bu sistem ne yazık ki bizi bu hale düşürdü. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle. Gördüğünüz gibi, baştan beri yaptığımız açıklamalarla aslında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz gerçeğiz her şeyde bence. Yüzde 60’larda başlatılan manipülasyon yüzde 49’a indi. Şimdi 48’i görme ihtimali var. Ve şu anda sisteme giriş yapılmayan 7,5 oy var.

*Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Yoğunlukla itiraz edilen sistematik bir sürecin işletildiği ortada. Hem nasılsa yüzde 60’a iki saate yakın veren var, Anadolu Ajansı fazla geçse de yüzde 29’da oy açıkladı. Ama devletin tüm kurumlarını bu anlamda sıkıntıya soktukları için artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmünde. Bir 31 Mart duygusu daha yaşatıyorlar.

*Aynı manipülasyon, aynı tekniklerle milletimizi ne yazık ki bu gece de ekranlara mahkum edecekler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar üzerinden sizlere açıklamalara devam edeceğiz. Sevgili Mansur Başkan sizleri bu sonuçlarla buluşturacak. Göreceksiniz biz inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz ve sonuçlara dönük süreç tüm milletimiz sabahleyin sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde görecektir.

*Buna yüzde 100 inanıyoruz ve ıslak imzaların yüzde 70’e kadar ulaştığını biliyoruz. Ve ne yazık ki bir şeye daha dikkat çekmek isterim ki, 18.30’dan beri, bazı verilere hiç dokunulmadı, onlar değişmedi.

*Bunlar da ilerleyen saatlerde analizlerini sizlere sunacağız. İlginç bir kurgu var orada, bunu çözmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi biz kendi verilerimize, ıslak imzalı verilerimize, hassasiyetle, özenli bir şekilde çalışıyoruz ve sizlere sunmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim, sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız bu sürece alışkınlar. Türkiye’nin her neresinde olurlarsa olsunlar milletimizin namusu dediği oyunu sonuna kadar koruyacaklarına inanıyoruz.

*Tüm görevlilere olan inancımız da var. Güvenlik güçlerinden ilçe seçim kurullarına ve yüksek seçim kuruluna kadar. Bir hassasiyet istirhamımız elbette var. Umuyorum ki sorunsuz bir süreci birlikte tamamlarız. Tekrar ifade edeyim, İnşallah zamanı gelince de burada çıkacaktır ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün liderlerle beraber sizlere gerekli açıklamaları daha önemli detaylarıyla açıklayacaktır.

MANSUR YAVAŞ GÜNCEL ORANLARI AÇIKLADI

Mansur Yavaş ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Anadolu Ajansı ile ilgili söylediğimiz sözleri, şiddetli bir şekilde eleştiriyorlar. Ama haksızlar. Şu ana kadar son 7-8 seçimin tümünde ilk açıklamaların tamamı, iktidarın çok açık farkla önde çıktığı yolunda ve zaman zaman veri akışının tamamen kesildiği yönünde.

*Bunu yaşadık. Ben 2014 seçimlerinde de yaşadım. Birden bire saatlerce veri akışı gelmedi. Biz tabi bunları yaşadığımız için şimdi daha tedbirliyiz. Şimdi ıslak imzalar üzerinden konuşuyoruz. Biraz önce henüz yüzde 50’ler civarında Yüksek Seçim Kurulu giriş yaptığını söyledi.

*Biraz önce sosyal medyadan yaptığımız açıklamada Diyarbakır’da bir torba kuyruğu gördük, teslim edemiyorlar bir türlü. Bir de Ankara’da 6 defa, 7 defa hatta 11 defa sayılan bölgeler var. Özellikle Çankaya ve Yenimahalle’de yoğun bir şekilde itirazlar var.

*İtiraz olunca ıslak imzalı kağıdı elde edemiyorsunuz. Ankara’da sadece 4 bin tane, Antalya’da bin tane daha ıslak imzalı belge elimize gelmedi.

SOYLU’YA TEPKİ

*Bizim size vereceğimiz beyanda, bizim elimizde olan ıslak imzalar üzerinden olursa bir şey ifade ediyor yoksa Anadolu Ajansı’nın neye dayanarak elde ettiği konusunda, hangi verilere elde ettiği konusunda bir bilgimiz yok çünkü biliyorsunuz sayın Soylu sürekli polis marifetiyle, asker ve jandarma marifetiyle üzerine vazife olmayan bir şekilde sonuçları alıp bir şekilde bildirmek istedi. Neye dayanarak yaptı? Biz bunları bilmiyoruz, dolayısıyla biz güvenmemekte haklıyız.

*Biz ıslak imzalı tutanak oranı şu anda yüzde 69,67’dir. Bu 42 milyon oy yapıyor. 19 milyon 997 bini sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyudur. Sayın Cumhurbaşkanı’nın oyu da 19 milyon 216 bindir. Bizim elimizdeki ıslak imzalara göre. Buna göre oransal olarak Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu da 45,8. Sayılan sandık 130 bin 260’tır, henüz 60 bin sandığın da verisi gelmemiştir.

“GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK”

*Bunları tamamladıktan sonra gerçek ortaya çıkacak. Sayın Başkanımın söylediği gibi, bir temenni de olsa Sayın Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanı’mızın olmasını istemek gayet hakkımız. İstanbul seçimlerinde her yeri bilboard ile donattılar. Bu milli irade gaspı olmadı.

*Şu anda seçimi biz kazandık diye gösteriler yapılıyor. Bu da sandık başındaki insanların motivasyonunu bozuyor. Bunlar milli iradeye darbe olmuyor ama bizim açıklamalarımız milli iradeye darbe oluyor. Sonuna kadar saygılıyız. Sonucu bekleyeceğiz. Net bir şekilde bir oy bile, nereye verilirse verilsin o bir oyun sonuna kadar hakkını aramak bizim görevimiz.

*Bizim itirazımız budur. Hala ıslak imzalı birçok veriyi elde edemememizin sebebi toplu olarak Çankaya gibi, Yenimahalle gibi oyumuzun yüksek oranda çıktığı yerlerde, sonuç itibariyle az bir zaman kaldı. Büyük bir ihtimalle sayın genel başkanımız birinci olarak bu turu alacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek.