İmamoğlu: Senin pilin doldu, süren bitti, hadi güle güle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun’da; “Coşku ile sandıklara gideceğiz. Coşku ile sandıklarda bugünün iktidarına ‘Senin pilin doldu, süren bitti, miladın doldu, hadi güle güle’ diyeceğiz onlara. Hadi güle güle. Neymiş, atı alan Üsküdar’ı geçermiş. Ya at da bizim Üsküdar da bizim, artık” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun’da yurttaşlara seslendi. İmamoğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de eşlik etti. İmamoğlu, şunları söyledi:

“BU MEMLEKETİN HER BELEDİYESİ BİZİM”

“500’ün üzerinde belediyeye hizmet sunmanın, onlara çok özel hizmetleri götürmenin gururunu yaşıyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir kent. Bu güzel kent, İstanbul; Türkiye’nin her yerinden insanı ile harman olmuş, dünyanın en güzel şehri haline gelmiş. Dolayısıyla sadece İstanbul’a hizmet etmek, İstanbulluya hizmet etmek anlamına gelmez. Onun için; bilgimiz, birikimimiz, gücümüz ile Türkiye’nin neresi olursa olsun katkı sunma konusunda özenli çaba gösteriyoruz. Sadece CHP’li, İYİ Partili belediyeler değil; sadece Altılı Masada olan partilere tabi belediyeler de değil, bütün siyasi partilerin belediyelerine katkı sunuyoruz. Sonuçta bu memleketin her belediyesi bizim.

İstanbul’da 16 milyon İstanbulluya hizmet ediyorum diyorum. O zaman diyorlar, ‘Sen 16 milyon insandan oy almadın ki.’ 16 milyon insandan oy almadım, diyen düşünceden değiliz biz. O sandığa atılan oylar hepiniz zarfa atıyorsunuz ya, o sandığa atılan oylar o sandıkta karıştı. Ben diyorum ki kalben, 16 milyon İstanbullunun oyunu almış gibi çalışıyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Ahlakımız, kültürümüz bize onu söylüyor. Asla ayırmayacağız. Gönlüm ister, bir dahaki seçimde 16 milyon insanın da oyunu alayım, memleketimin her insanı bize oy versin. Bu ayrıştırmayı memleketin gündemine sokan insanlardan bir an önce kurtulmak zorundayız. Size hukuksuzluk yapan, insanları birbirinden ayıran bu aklı da şikâyet etmeye geldim.

“İSTANBUL’DA 806 BİN KEZ TOKAT YEDİLER”

16 milyon insanımızın iradesini yok sayıyorlar. Adaletsizlik yapıyorlar, hukuksuzluk yapıyorlar. Milletin iradesini milletimizin oylarını yok sayıyorlar. Allah aşkına ben diyorum ki bunlara 6 Mayıs’tan sonra seçimi iptal ettiler de buraya geldim ya, bu meydana. Bu meydandaki o güzel Karadenizlilerin tepkisini hemen unuttular. İstanbul’da 806 bin kez tokat yediler. Ama bugün hala başka başka işlerle uğraşıyorlar. Üç oydan birini hukuksuz kabul ettiler, seçimi iptal ettiler.

Şimdi de uydurma davalarla, soruşturmalarla milletimizin iradesini yok saymaya gayret ediyorlar… Buranın çocuğu ben yılgınlık yapar mıyım, bunlara pes eder miyim ben? Etmem. Etmeyeceğim. Sizin gücünüz arkamızda olacak, bunlara asla pes etmeyeceğiz. Ülkemizde Cumhuriyeti demokrasi, adalet ile güçlü kılarak şu pırıl pırıl gençlerimize güzel gelecek hazırlayacağız. Altılı Masa, Türkiye’de ilk kez farklı görüşleri bir araya toparlayıp gerçekten güzel bir geleceği inşa etme konusunda kararlı bir çalışma içindeler. Biz bu çalışmanın neferi olacağız. Memleketi ayağa kaldıracağız. Coşku ile sandıklara gideceğiz. Coşku ile sandıklarda bugünün iktidarına ‘Senin pilin doldu, süren bitti, miladın doldu, hadi güle güle’ diyeceğiz onlara. Hadi güle güle. Neymiş? Atı alan Üsküdar’ı geçermiş. Ya at da bizim Üsküdar da bizim artık.”

İmamoğlu, “Daha bugün sabah İstanbul Ataşehir’de milleti uydurma kararlar ile evinden alıyorlar. Bunların baskıları sökmez. Karar verdik, Cumhuriyetin 100’üncü yılı çok güzel olacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı çok güzel olacak” dedi. (ANKA)