İmamoğlu saat verip çağırdı, Akşener harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki yargılamanın duruşmasına verilen arada; “Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum” açıklamasını yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabında “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” paylaşımını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00’a kadar ara verildi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabında, otomobil içindeki fotoğrafını paylaştı ve İmamoğlu’nu etiketleyerek “Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz” açıklamasını yaptı.

(ANKA)