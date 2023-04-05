İmamoğlu ‘Neler dediler neler’ dedi, madde madde açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından “neler dediler neler” diyerek, İBB’de tüm engellemelere ve muhalefete rağmen hayata geçirmeyi başardıkları icraatları paylaştı.

‘Yatırımlar duracak’ dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti. ‘Metro yapamaz’ dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6’sı açıldı. ‘Belediye iş mi bulur’ dediler, istihdam ofisiyle 100 bin kişiye özel sektörde iş bulduk” açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2019’da yapılan yerel seçimler öncesinde ortaya atılan iddialara değindi ve “Yapamaz” dedikleri her şeyi fazlasıyla yaptığını belirtti.

İmamoğlu Twitter hesabından “Allah aşkına neler dediler neler” başlığıyla yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği icraatlarına de yer verdi. İmamoğlu’nun paylaşım şöyle:

“Allah aşkına neler dediler neler.

‘İstanbul’da sosyal yardımlar kesilecek’ dediler, 5 katına çıktı.

‘Yatırımlar duracak’ dediler, yüzlerce yeni proje hayata geçti.

‘Metro yapamaz’ dediler, 10 metro aynı anda yapıldı, 6’sı açıldı.

‘Belediye iş mi bulur’ dediler, istihdam ofisiyle 100 bin kişiye özel sektörde iş bulduk.

‘İSMEK’ler kapanacak’ dediler, daha da büyüdü.

‘Burs veremez’ dediler, 200 bin üniversiteli burs aldı.

‘Süt dağıtamaz’ dediler, 200 binden fazla çocuğa ücretsiz Halk Süt ulaştırdık.

‘Annelere ulaşımı ücretsiz yapamaz’ dediler, 500 bin Anne Kart ile anneler ücretsiz ulaşım yaptı.

‘İSKİ batar’ dediler, en çok altyapı yatırımı yapılan dönem oldu.

‘Yurt yapamaz’ dediler, 5 bin öğrencilik yurda doğru gidiyoruz.

‘Kreş yapamaz’ dediler, 75 kreş açıldı, hedef 150.

‘Halk Ekmek kapanır’ dediler, onlarca yeni büfe ve yepyeni bir fabrika kurduk.

‘Belediye lokanta açamaz’ dediler, 29 TL’ye sağlıklı ve lezzetli yemek sunan kent lokantaları bir bir açıldı.

‘Liyakat olmaz’ dediler, işe alımların en şeffaf ve liyakatli olduğu dönem oldu.

‘Tasarruf yapamaz’ dediler hem iş ürettik hem tasarruf yaptık, bütçemiz çok bereketli oldu.

‘Yeşil alan yapamaz’ dediler, yaşam vadileri ve kent ormanları bir bir yapıldı, yenileri yolda.

‘Haliç’te durulmaz’ dediler, Haliç çok güzel oldu.

‘Kurbağalıdere’yi temizleyemez’ dediler, tertemiz oldu.

‘Ecdat eserleri tahrip olur’ dediler, en çok restorasyon ve bakım yapılan dönem oldu.

‘İstanbul’da tarım olmaz’ dediler, çiftçi sayısı 5 katına çıktı, üretim canlandı.

‘Metrobüs alamaz’ dediler, 190 yeni metrobüs aldık, daha da alacağız.

‘Adalar sahipsiz kalır’ dediler, göz bebeğimiz oldu.

‘Çevre yatırımı yapamaz’ dediler, Avrupa’nın en büyük dönüşüm tesislerini yaptık.

Daha neler dediler, neler…”

(ANKA)