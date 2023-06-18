İmamoğlu ne tedbir alacak?

Yıl 1998…

Bolivya Cezaevleri Genel Müdürlüğü’ne…

Cochabamba Vadisi’ndeki hapishanelerden birinden, bir mektup geldi…

Mektubun altında:

Cezaevindeki mahkûm ve tutukluların hepsinin imzaları yer alıyordu…

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Cezaevi sakinleri…

Hapishane duvarlarının:

Yükseltilmesini talep ediyorlardı…

Çünkü…

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Gündüz, sıkı gözetim olduğu için…

Bahçe duvarını aşıp dışarı çıkmak imkânsızken…

Geceleri…

Kapılar dışarıdan ve çok güçlü kilitlerle kapandığı için…

Duvarı aşıp bahçeye girişler çok da kontrol edilmiyordu…

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Mahkûmlar işte bu ayrıntıya dikkat çektikten sonra…

Neden, duvarların yükseltilmesini talep ettiklerini belirtiyorlardı…

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Yoksul mahallesinin hapishane komşuları…

Gece duvarı aşıp bahçeye giriyor…

Mahkûm ve tutukluların…

Gündüz kuruması için astıkları çamaşırlarını:

Çalıyorlardı…

Duvar yükseltilirse…

Çamaşırları:

Koruma altına alınmış olurdu…

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Ulusal Hapishaneler Genel Müdürlüğü…

Ödenek olmadığı için…

Cevap vermeye bile gerek görmedi…

★

Bir süre cevabı bekleyen ve alamayan cezaevi sakinleri…

“İş başa düştü” diyerek…

Cezaevi bahçesindeki samanları çamurla karıştırıp ürettikleri kerpiçlerle duvarı yükselttiler…

Böylece…

Hapisteki suçlular(!)…

Dışarıdaki özgür suçlulardan kendilerini:

Korumuş oldular…

★

Ana haberlerde…

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanmasına sebep olan…

Ve…

Siyasi yasaklı olması sonucunu doğuracak suçlarını(!) dinlerken…

Bu yaşanmış olayı hatırladım…

★

İmamoğlu’nun…

Özgür…

Yetkili…

Ve…

Güçlü hırsızlardan korunmak için…

Nasıl bir tedbir alacağını:

merak ediyorum…

Günün sözü

“Akıllı olan, sohbet sırasında ne hakkında konuştuğundan ziyade kiminle konuştuğunu düşünerek hareket edecektir. Bunu yaptığı takdirde sonradan pişman olacağı hiçbir şey söylemeyeceğinden emindir…”.

Arthur Schopenhauer

Günün kulisi

TCMB yeni Müdiresinin CV’sinde:

Hanımefendi’nin:

Katar Kraliçesi’nin trilyonluk fonunun yöneticisi olduğu bilgisi de yer alıyormuş…

Kulis haberine göre:

Hafize Gaye Hanım…

Katar Şeyhi’nin ricası üzerine…

Erdoğan tarafından atanmış…

Yani:

Atama…

Şimşek’in bilgisi dışında olmuş…

★

Canlarım…

TCMB Başkanlığına…

Hem Boğaziçili…

Hem de bir kadının başkan olarak atanmasının sebebi:

Buymuş…

★

Kulis haber doğruysa…

Duyun-u Umumiye başkomiseri:

İş başında…

Politikacıya öğütler

Şeklin olmasın…

Plân yap ama kimse bilmesin…

Bilinirse:

Saldırılara açık olursun…

Şekil almak yerine…

Her yere uy…

Sürekli hareket halinde ol…

★

Hiçbir şeyin kesin…

Hiçbir yasanın sabit olmadığı gerçeğini:

Kabul et….

★

Kendini korumanın en iyi yolu:

Su gibi:

Akıcı ve şekilsiz olmaktır…

★

İstikrar ve kalıcı düzen üzerine…

Asla bahse girme…

Zira:

Her şey değişir…

Emekliye yardım

Cem Yılmaz emekli olmuş…

Yok canım…

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan değil…

BAĞ-KUR’dan…

★

Allah yardımcısı olsun…

Zor şeydir Türkiye’de emekli olmak…

★

İkinci bir iş bulamazsa…

Emekli maaşıyla geçinemez Cem…

★

Sevgili Cem…

Çalışmak istersen:

Kişisel Youtube kanalımda iş verebilirim…

Nereye gidecek

Adamın biri en yakın arkadaşının eşinin cenazesine katıldı…

Tabutun üzerindeki olta dikkatini çekti…

Cenaze namazı kılındıktan sonra merakla yanına gitti…

Kulağına eğildi:

“Tabutun üzerindeki olta ne?.. Karınla özel bir anısı mı var?..”.

“Yoooo” dedi arkadaşı… “Onu gömdükten sonra balık tutmaya gideceğim…”.

★

NOT:

Bu fıkranın Türk Müslüman erkekleriyle asla ilgisi yoktur…

İftira et

Türkiye’den başka bir ülkede yaşamak istediğini söyleyen bir kadın demiş ki:

“Bu ülke yaşanılacak bir ülke değil ama Erdoğan’ı destekliyorum. Çünkü PKK’lı değilim…”.

★

Sözü 45 yıl kadar önce ilk defa…

Bülent Ecevit’ten duymuştum…

“Çamur at izi kalsın…”.

★

Bülent Bey merhum bunu tavsiye etmiyordu tabii ki…

11 AP Milletvekilini partilerinden istifa ettirip…

11’ine de bakanlık vererek kurduğu hükümetin:

Güneş Motel’de yapılan pazarlıklardan sonra plânlandığı iddialarının “iftira” olduğunu anlatmak istiyordu…

★

Ecevit’in kurduğu hükümetle ilgili ortaya atılan iddiaların “iftira” olmadığı kısa zamanda anlaşılmıştı…

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun PKK önderlerinden biriyle buluştuğu iddiasının da iftira olduğu anlaşıldı…

Ama…

★

Her 100 seçmenden 52’si…

İftiranın “doğru” olduğuna inanmak istedi…

Tıpkı:

Ülkenin yaşanılmayacak kadar kötü olduğunu kabul eden…

Ama…

“Kılıçdaroğlu PKK’lıydı, Erdoğan da ben de PKK’lı değilim” demek isteyen kadın gibi…

★

Napolyon’un bir özlü sözüyle bitireyim:

“İki yüzlülüğü ve dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir…”.

Dünün tweeti

Dogu Ergil

@DoguErgildogu

Esas devrim ekonomidedir. Geri dönüşü yoktur. Diğerleri, tabi veya talidir.

Ekonomik devrimini yapamayan toplumlar, kendi etraflarında daireler çizerek hareket eder ama pek mesafe alamazlar.