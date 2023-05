İmamoğlu: Milletimizin oyuna sahip çıkacağına inanıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Beylikdüzü’nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi’ne eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla saat 11.00 sıralarında gelen Ekrem İmamoğlu, oyunu 2224 numaralı sandıkta verdi.

Eşi ve oğlu ile oyunu kullanan İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

“Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun” diyerek sözlerine başlayan Ekrem İmamoğlu, “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ve 2’nci yüzyılın başlangıcında hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onlar Onlardan çok şey bekleyen ve onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura, barışa, kardeşliğe, birbirine güzel ve iyi bakmaya, insanların birbirini anlamaya, dinlemeye çok ihtiyacı var. Bunu başarabileceğimiz birbirimiz asal ön yargılarla bakmayacağımız, insan, vatandaş, komşu, hemşeri olduğumuz için birbirimizi anladığımız, sevdiğimiz toplum olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım. Bu seçim bence en çok bu işe yarayacak. Bu seçimin sonuçları güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini, milletimizin artık siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzaklaştığı, siyasetin milletine hizmet aracı olması noktasındaki gerçeklikle buluştuğu seçim olmasını diliyorum. Çok şey dileyebilirim kalbimde ve içimde çok şey var ama bugün seçim günü. Özellikle sandıkta görev alan herkese minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Bugün emniyet güçlerimizden sandıktaki memurlara, ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden başkanına, bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna sonuna kadar sahip çıkacağına sonuna kadar inanıyorum. Hiçbir sıkıntı olmadan kimsenin kimseye kötü söz söylemeden sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir şekilde karşılandığı bir gün diliyorum. Bir an önce işimize koyulup milletimizi, memleketimizi, devletimizi ayağa kaldırmayı umut ediyorum. Şimdiden her şey hayırlı uğurlu osun her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

“BİR KAÇ KONTROLÜMÜZÜ YAPTIKTAN SONRA ANKARA’YA GEÇECEĞİM”

Anneler Günü’nü kutlayan Ekrem İmamoğlu, “Sabah evlatlarımız ile birlikte Dilek’in Anneler Günü’nü kutladık. Birazdan annemin yanına giderek kutlayacağım. Sonra birkaç kontrolümüzü yapacağız andık güvenliği ile ilgili. Sonra da Ankara’ya geçip inşallah 13’üncü Cumhurbaşkanımızın yanında birlikte seçim sürecini izleyeceğiz” dedi.

(DHA)