İmamoğlu: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da başlayan kar yağışı ve fırtına ile ilgili alınan tedbirleri anlattı. İmamoğlu, Sahada 10 bine yakın personelle İstanbul’da beklenen kar yağışına hazırlandıklarını söyledi. İstanbullulara seslenen İmamoğlu “Mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın.” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen fırtına ve kar yağışı öncesinde AKOM’da basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, tüm ekiplerin sahada görevlerinin başında olduklarını belirtirken, İstanbullu vatandaşlara da görev düştüğünü söyledi. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini vurgularken, ulaşımlarını ise toplu taşıma ile sağlamalarını istedi.

“ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ”

Ekrem İmamoğlu, AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda şöyle konuştu:

“Sevgili İstanbullular, kıymetli hemşerilerim. Bir kış günü, pazar günü bir aradayız. Tabii kurak bir dönem geçiriyor ülkemiz, dünyamız. Bu konuda zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Kuraklıkla birlikte aslında hava koşullarının da normal kar yağışı, normal yağmur yağışından öte ne yazık ki ani hareketlerin coğrafyalarımızı, toplumumuzu, yaşamı çok etkilediğini biliyoruz. Bu iklim değişikliğinin bize aslında yaşattığı durumlar, bugünkü sorumluluklarımızdan ve önümüzdeki bir haftada ortaya koyacağımız sorumluluklarımızdan paylaşacağız sizinle bazı başlıkları. Bu sorumluluklarımızın tamamı bizim olduğu kadar aslında işbirliği halinde hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla hem de toplumumuzla paylaşırsak kolaylaştırıcı olacağını biliyoruz. Ki burada Afet Koordinasyon Merkezi’mizde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kuruluşları yok. Aynı zamanda İstanbul’umuzun her noktasında katkı sunan başta ulaşımla ilgili sahaları olmak üzere karayollarından, Kuzey Marmara Otoyolu’na, İstanbul Havalimanı’ndan diğer kurum kuruluşlarına varıncaya kadar herkesin her kurumun temsilcisi var. Dolayısıyla ortak akılla hareket ediyoruz. Bir arada konuşuyor, düşünüyor ve çözümler üretiyoruz. Bunun bilinmesi lazım.

BUGÜN İTİBARIYLA SOĞUK HAVA DALGASI BİZİMLE BULUŞMAYA BAŞLADI: Önümüzde soğuk bir hava süreci var. Bu tabii meteorolojik durum önce bilinmeli. Bugün itibariyle soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Yine özellikle Güneş, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Şu anda yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün. Ama ilerleyen saatlerde bu kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Fakat şunu belirtmek isterim ki bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Ki arkadaşlarımın meteoroloji olarak verilen raporda öngörüsü. 60 ila 90 kilometre saatte çok sert bir fırtına. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Dolayısıyla bu Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. Hatta hissedilen derecenin normalde 0 (sıfır) derecenin bile -5 (eksi beş) 6-7’lere kadar hissedilmesi öngörülüyor. O bakımdan tedbir alırken biz sahada akışı en düzenli şekilde yönetmeye çalışırken özellikle insanlarımızın böylesi sert bir hava koşulunda da çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım ve baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve hatta mümkünse bir yolculuk yapacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır diye ifade edeyim.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR SÜRECEK: Meteoroloji şunu da söylüyor, perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağız. Bu önümüzdeki sadece bugüne dair değil pazartesi dahil bunun yine fırtınayla beraber devam ediyor olacağı da arkadaşlarımızın öngörüsü. Şu anda dediğim gibi kuzey ve batısında şu anda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor süreç. Pazartesi sabahına dönük yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde yine süreç devam edecek ve akşam saatlerine doğru da kar şeklinde süreci devam edecek. Şunu da söyleyelim henüz valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Bu zaman dilimi içerisinde eğer böyle bir tedbir alınırsa da bunu yine vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız.

YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ: Belediyemizin çalışmalarından bahsetmek isterim. İstanbul’da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Görev başında olan personel sayımız 9 bin 649. Bu denli kalabalık bir ekiple İstanbul’umuzun her köşesinde farklı görev tanımlarıyla işimizin başında olacağız. Tabii yeni hayata geçirdiğimiz, özellikle akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar, bu da önemli. Metrobüs yolu güzergahı üzerinde o güzergaha uygun ve hazırlanan kar küreme araçlarımız olacak. Aynı zamanda metro istasyonlarımızda da etkili bir arkadaşlarımız hizmet içerisinde olacak. Çünkü toplu taşımanın yoğunlaşmasıyla vatandaşlarımızın konforunu da düşünüyor olacağız. Bu noktada şimdilik belirlediğimiz ki ihtiyaç olduğunu da arttıracağız. 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız. 9 metro istasyonunda da kurulan ısınma noktalarında çay ikramımızla vatandaşlarımızı güzel bir güne devam etmeleri noktasında destekleyeceğiz.

598 MÜDAHALE NOKTASI: Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da bizim sorumlu olduğumuz yol ağında, tam ki bu 4 bin 23 kilometrelik yol ağından bahsediyorum. 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacaklar. Dolayısıyla özellikle bu yapılan çalışmanın şöyle de bir boyutu var: Kan küreme ve tuzlama çalışmaları olası kar yağışı ve buzlanma öncesinde de sahalarda özellikle tuzlamayla ilgili bu çalışmalarla tedbirin önden alındığını ifade edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 260 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı şu ana kadar yollarda da özellikle 377 adet hazırda tuz kutuları bulunuyor ve 64 tank da solüsyon ani kullanıma dönük noktalarda bekletiliyor.

ÖZEL KURUMLARDA DA MUTLAKA TEDBİRLER ALINMALI: Şunu da söyleyelim; İstanbul’umuzun tabii karla mücadelesinde önemli olan vatandaşlarımızın bize olacak olan desteği. Tekrar ifade edelim, sıklıkla söylüyoruz. Kesinlikle bu tür ortamlarda, hele hele fırtınanın yoğun yaşanacağı öngörülen bu ortamda bazı çatı uçmaları ya da ağaç devrilmeleri mümkün olabiliyor. Bu konulara hassas davranalım. Özellikle özel yapılarda alınması gereken tedbirler, yapılması gereken ki şantiyeler olabiliyor İstanbul’un muhtelif noktalarında, buna dönük bütün kurum kuruluşları, şirketleri de uyarıyorum. Mutlaka tedbirlerini alsınlar. Bu denli sert fırtınaya karşı kendi alanlarında, sahalarında mutlaka hazırlıklı olsunlar.

KIRSALDA DA HAZIRLIKLIYIZ: Tabii İstanbul’umuzun kırsalı var. Kırsalında da hazırlıklıyız. Özellikle muhtarlarımızın kontrolünde verdiğimiz. 168 küreme aparatlı traktörler köy yollarında çalışıyor olacaklar ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde süreci yönetecekler. Az önce de söyledim Buzlanma Erken Uyarı Sistemimizle beraber ki 60 noktada var bu. Olası bir yoğunlaşmada yine o noktalara hızla arkadaşlarım müdahale edecekler.

EVSİZ VATANDAŞLARA HİZMET: Şöyle bir çalışmamızı daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda sahada tespit edilerek konaklama alanlarımıza taşıdığımız 700 evsiz misafirimiz var, onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ve evsiz misafirlerimize kış hizmeti sunuyoruz, sadece misafir etmiyoruz. Onların barınma ihtiyacının dışında beslenmeyle ilgili tüm ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Günde 3 öğün yemeklerini bu vatandaşlarımıza da dostlarımıza da sunuyor olacağız. Tabii sahada tespit edemediğimiz ya da anlık yakaladığımız evsiz vatandaşlarımız olursa ki sizlerin uyarılarıyla birlikte onları da mutlaka misafir ediyor durumda olacağız.

SOKAKTAKİ CANLAR DA UNUTULMADI: Elbette sokaklarda diğer canlıları da unutmuyoruz. Haftada 655 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mamayla sokak canlılarını besliyor olacağız. Can dostları unutmayacağız. Ve bu konuda sadece şehrin derin noktalarında değil bazı kırsal noktalarda toplandıkları alanları da ihmal etmeden arkadaşlarım yoğun bir çalışma içerisinde olacaklar. Ve bu bahsettiğim mobil büfeler, hastanelerin acil servisleri, iskeleler, yollar tercih edilecek ve birçok noktada vatandaşlarımızın acil bulunması gereken noktalarda onları yalnız bırakmayacağız. Kritik noktalarda da mobil tuvaletler ile vatandaşlara hizmet veriyor olacağız.

ORTAK ÇALIŞMA NOKTALARI VAR: Tabii yetki alanımızın dışında olan ama ortak çalıştığımız otoyollar ve karayollarının yetki alanlarıyla birleşme noktalarında ve özel tespit edilen sıkışıklığın yaşandığı bazı kavşaklarda da geçmiş dönemden edinilen deneyimle özellikle ara bariyerlerde açılma noktalarının arttırıldığını biliyoruz. Anlık sıkışmalarda o açılışlar yapılarak trafik akışkanlığı destekleniyor olacak.

10 BİNE YAKIN ÇALIŞANLA HİZMET: Yine bir özet yapmak istiyorum. Değerli hemşerilerim. Bugün dediğim gibi 10 bine yakın çalışanımız size hizmet ediyor olacak. 24 saat esaslı çalışıyoruz. 4 bin kilometrenin üzerinde sorumluluk ağımızda bir aradayız. Az önce söylediğim kurum kuruluşlarla eş güdümlü çalışıyor olacağız. Sadece onlar değil İstanbul’umuzun 39 ilçe belediyesiyle de anlık irtibat kuran ve anında iş birliği yapan bir anlayışla süreci takip ediyor olacağız. İstanbul’da hizmet eden araç ve iş makinesi sayımız 2 bin 275 adet. Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibariyle 257 bin ton tuz stoğumuz bulunmakta. Traktör sayımız bunun dışında 168 adet ki bunlar dediğim gibi köy yollarında çalışıyor olacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49’a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Tabii bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek oluyor olacak.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYALIM: Tam ekip işimizin başındayız. Ben bugün bazı atölyeleri de ziyaret edeceğim. Sahadaki çalışmaları kontrol edeceğim. Tekrar ifade edeyim, lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Tabii ki işimize gücümüze giderken de olabildiğince toplu taşımayı kullanmayı tercih edelim. Çalışma saatleriyle ilgili ya da okullarımızla ilgili valiliğimizin bir tedbir kararı oluşursa da onu da yine siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. İşin tabii şöyle bir tarafı da var. Ne yazık ki yüzde 30’un altına düşen baraj doluluğumuz için bu bereket bize ve bölgemize iyi de gelecek. Onun için hasarsız, sıkıntısız Allah korusun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan bu süreci aştığımızda karın güzelliğini, bereketini de hem milletçe hem de topraklarımızın yaşamasını diliyorum. Hepinize sağlıklı bir pazar günü. Hoşça kalın, sevgiyle, saygıyla kalın.”

(ANKA)