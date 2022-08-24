İmamoğlu: Keşke her belediye bunu yapsa

Silivri Boğluca Yaşam Vadisi Açılış Töreni’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Cumhur İttifakı içerisinde bize tek kreş tahsisi yapan belediye Silivri Belediyesi oldu. Tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan ‘150 Günde 150 Proje’ kapsamında bugün Silivri Boğluca Yaşam Vadisi’nde açılış töreni düzenlendi. Törene İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık katıldı.

İMAMOĞLU: BİZİM İÇİN HİZMETİN PARTİSİ, SİYASETİ, AYRIMCILIĞI OLMAZ

Ekrem İmamoğlu “Dün gittiğimiz Şile Belediyesi’nde tesisi açarken orada Ak Partili bir belediye vardı, bugün Silivri’de Milliyetçi Hareket Partili bir belediye var. Bizim için hizmetin partisi, siyaseti, ayrımcılığı olmaz. Vatandaşın maneviyatına ve duygularına hitap ettiğiniz zaman, bir avuç insanın mutluluğuna değil, milletimizin mutluluğuna bakarak hizmetlerinizi yönlendirdiğiniz zaman o mutluluğun verdiği gururu, huzuru size tarif edemem. İstanbul’un her noktasında projelerimiz devam ediyor. Sadece bu proje açılışları döneminde 24 alanda yeşil alan projemizi İstanbullularla buluşturacağız” dedi. İmamoğlu “Cumhur İttifakı içerisinde bize tek kreş tahsisi yapan belediye Silivri Belediyesi oldu. Tahsis etti, biz de yaptık. Keşke her belediye bunu yapsa. Bu işbirliğinden biz kaçmıyoruz. Ben ilçe belediye başkanlığı yaptım. Benim yaşadığım sıkıntıları, Volkan beye çektirmem. Sayın Özcan Işıklar’ın yaşadığı sıkıntıları ben Volkan beye çektirmem. Bakış açımız bu. Bu anlayış, ülkemize yayılmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını bitirirken yağmur yağmasının beklendiğini hatırlatan Ekrem İmamoğlu “3-4 gün yağmur yağacak. Aman dikkatli olalım. Çok yağışlı alanlara ortamlara çıkmayalım” dedi.

“SPORUN SİYASETİ OLMAZ BUYURSUN YAPSINLAR”

Programda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, “Boğluca Deresi’nin ıslahını gerçekleştiren ve 10 yıl sonrası ciddi mücadele ile kamulaştırma sonucunda ıslahı gerçekleştiren merhum Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a ve o dönem belediye başkanımız olan Hüseyin Turan’a teşekkür ederim. Biz Boğluca Deresi’nin yanındaki projeyi İBB’ye götürdük. İBB, buranın yapımını üstlensin dediklerinde ne biz düşünelim ne de biz size haber veririz dedik. Memnuniyet duyarız, beraberce yapalım dedik. Bu makamlar, belediye başkanları makamları, siyasetin karıştırılmaması, siyasetin ayrı tutulması gereken yerlerdir diye baktık. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bence en önemli projelerinden biri Millet Bahçeleri. Bizim amacımız yönümüz hep hizmet oldu, ben sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine hem burada oldukları hem de bizlerle bu yatırımlarda beraber oldukları için teşekkür ediyorum. Silivri’deki stadyum için, ‘Stadyumu İBB bize tahsis ederse, Spor Bakanımız bunu yapacaktır’ dediğimde sayın başkan şöyle dedi: ‘Spor bakanımız, müsaade ederlerse, bu stadyumu biz yapalım’ dedi. Bakan beye arz ettim bu isteği o da ‘Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar’ dedi” diye konuştu. (DHA)