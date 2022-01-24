İmamoğlu, İstanbulluları uyardı: Yoğun bekleniyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek “Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın” çağrısında bulundu.

Meteorolojik verilere göre İstanbul’da kar yağışı 3 gün boyunca etkisini sürdürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

İmamoğlu, şunları belirtti:

* Tüm İBB ekipleri, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarıyla koordineli şekilde yolları açık tutmaya devam ediyor.

* Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Ancak yarın yoğun bir kar yağışı bekleniyor.

* Zorunlu olmadıkça trafiğe lütfen çıkmayın.