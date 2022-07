İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde alt yapı çalışması yaparken giyiyorum” dedi.

Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki başkanlık binasında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci günü İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağışla ilgili, “O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. İstanbul genelinde adına afet denecek bir olay yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt’un Pınar Mahallesi’nde, sınırlı bir hatta sorun yaşandı. Kaldı ki aynı yerde geçmiş yıllarda defalarca sorun yaşanmıştır. 2020 yılında yaşanan sorun sonrası bölgeye kalıcı çözüm oluşturmak adına yatırım kararı aldık ve süreci devam ediyor. 8 milyon lirayı aşan bir yatırımdan bahsediyoruz” dedi.

İmamoğlu, gelişmeleri konferans sistemli görüşmeler yaparak ekibiyle beraber yönettiğini belirtti.

“İBB’DE TEK ADAMLIK ASLA OLMAYACAK”

Ekrem İmamoğlu, “Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı. Nedir bu olgu? Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı. Bu tek adamlık anlayışı yaygın hale getirilmek isteniyor. Her konuda tek adam vurgulanmalı, adı mutlaka geçirilmeli, her şeyi yapan sadece o tek adam olmalı. Tek adam olmazsa hiçbir şey yürüyemez algısı yaratılmalı. Bu milim milim işlenen bir algı süreci. Dejenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Tek adamlığın bu denli yüceltilmesi ve her alana yayılmaya çalışması çok tehlikeli bir durumdur. Her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir durum söz konusu. Sorunun çözümü için çalışan binlerce insanın emeğinin hiçbir değeri yok sanki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Bu gerçeği öncelikle bu ülkeyi tek adam kafasıyla yönetmeyi alışkanlık haline getirenler anlasın. Ben başkan olarak kaldığım sürece de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tek adamlık asla olmayacak” ifadelerini kullandı.

“BEN ÇİZMEMİ ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPARKEN GİYİYORUM”

“Şov yapmaya değil, sorun çözmeye odaklandık” diyen İmamoğlu, “Objektifin önüne geçip çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde alt yapı çalışması yaparken giyiyorum. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra medyaya fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş alt yapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem açıkçası hem kendimden utanırım hem milletimize karşı da benim gerçekten yüzüm kızarır” ifadelerini kullandı.

“ORTAYA ÇIKAN ZARAR BEN İL DIŞINDA OLDUĞUM İÇİN YAŞANMADI”

Ekrem İmamoğlu, “Pınar Mahallesi’nde ortaya çıkan zarar ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Esenyurt’ta dere yatağını ben olduğu yerden değiştirip başka bir yere kaydırmadım. Esenyurt’ta dere yatağını ben daraltmadım. Esenyurt’u vahşi yapılaşmaya ben açmadım. Dünyanın en çirkin şehrini var eden o zihniyet yaptı bütün bunları” dedi.

İmamoğlu, çalışmalara ve yatırımlara devam ettiklerini belirterek baskınların engellenmesi için İSKİ’nin 10.2 milyar liralık yatırım yaptığını da dile getirdi.

“3 YILDA İZİN KULLANDIĞIM GÜN SAYISI 25”

“3 yılda izin kullandığım gün sayısı tam 25 gün” diyen İmamoğlu, “Her yıla sadece bir hafta düşüyor. 1 hafta her yıl ailesine vakit ayırmış bir babayım. Ailelerin birlikte zaman geçirmeye, paylaşmaya mutlu olmaya hakkı var. Ben İstanbul’a hizmet etmeyi kutsallaştırmış bir belediye başkanıyım. Aynı şekilde ben çocuklarımı dinlemeyi ve onları anlamaya çalışmayı, onlarla kaliteli zaman geçirmeyi, onların bu zamanlarını ıskalamamayı kutsallaştırmış bir babayım. 2 tatilimde de İstanbul yağmura denk geldi. Ama bütün İstanbul çalışkanlığımı da iyi niyetimi de çok iyi biliyor. Evine, eşine çocuklarına ailesine zaman ayırmayan bir baba da asla olmayacağımı belirtiyorum” diye konuştu.

“15 TEMMUZ İÇİN DAVET EDİLMEDİM”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 15 Temmuz programıyla ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanının Saraçhane’de bir toplantı yapma kararını ilanlardan gördüm. Saraçhane’de bir ilan yapıyorsanız Saraçhane’de 16 milyon insanın oyuyla seçilmiş belediye başkanının bu sürecin içinde olması ve bu sürece katkı sunması istenir. Henüz davet edilme nezaketinde bulunulmadı. Dolayısıyla ben davet edilmedim. Ben cumhurbaşkanımızdan Ankara’da randevu istediğim gibi Saraçhane’ye de davet etmiştim. Muhtemelen gelemediği için şu ana kadar bunu başka bir vesileyle yerine getirmek arzusuyla yarın burada buluşma ilan ettiğini düşünüyorum. Ben de Saraçhane’ye gelir de kendisinin de görev yaptığı Saraçhane’ye uğrar mı diye davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum” dedi.

İmamoğlu bir gazeteye verdiği röportajla ilgili de, “İstanbul’da kazanılmış bir seçimi iptal eden akıl genel seçimden sonra bizi görevden almayı da düşünebilir dedim” ifadelerini kullandı. (DHA)