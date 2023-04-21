İmamoğlu: Hayatı tekrar bayram havasına dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları kapsamında Hatay’da konuştu. İmamoğlu “15 Mayıs’tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. İnsanlarımızın beklentilerini boşa çıkartmayacağız. Depremzede yurttaşlarımızın bu zor günlerini, hep birlikte yaşayarak, hissedeceğiz. Bu saatten sonra umutlarınızı yüksek tutun. Bütün bu deprem bölgesinin çocukları, yani bizim evlatlarımız, hepimize emanettir. Gençlerimiz, hepimize emanettir. Acılar birer birer geride kalacak. Hayatı tekrar bayram havasına dönüştüreceğiz. Bu ülkede çocuklarımızın hak ettikleri bayram sabahına uyanmaları için, elimizden geleni yapacağız” dedi.

Millet İttifakı liderleri; 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı’nın birinci gününü depremzedelerle birlikte geçirdi. Kılıçdaroğlu Adıyaman’da, Akşener Malatya’da, Karamollaoğlu Adana’da, Davutoğlu Gaziantep’te, Babacan Diyarbakır’da, Uysal Osmaniye’de, İmamoğlu Hatay’da, Yavaş da Kahramanmaraş’ta kurulan Halil İbrahim Sofrası’nda depremzedelerle bir araya geldi. 8 ilde depremzedelerin acılarına ve lokmalarına ortak olan 8 lider hem bulundukları şehirlerdeki vatandaşlara hem de canlı yayınla diğer kentlerdeki yurttaşlara seslenerek, yanlarında oldukları mesajını verdi.

İmamoğlu’nun Hataylı depremzedelerle buluşma noktası, Aşağıokçular Mahallesi’nde kurulan Halil İbrahim Sofrası oldu. Vatandaşların yoğun ilgisi altında konuşma yapacağı mikrofona gelen İmamoğlu, depremde varını yoğunu kaybeden vatandaşları, ülkenin 86 milyon vatandaşıyla aynı seviyeye çıkarma zorunlulukları olduğunu söyledi. İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HEP BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ: Buradaki Halil İbrahim Sofrası’ndan, Hataylı hemşerilerimden aldığım vekaletle, bütün milletimize, 86 milyon Türkiye’mize iyi bayramlar diyelim mi? İyi bayramlar olsun bütün memleketimize. Ve buradan, bu ülkeyi kocaman bir Halil İbrahim Sofrası’na dönüştürmek için yola çıkan; hak, hukuk ve adaletin temsilcisi, erdemin, vicdanın, devlet insanı olmanın temsilcisi, 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da selam yollayalım. Deprem bölgesinde var olan bütün vatandaşlarımız, hepimizin, milletçe 86 milyon insanımızın canıdır, ciğeridir. Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden, hep birlikte ayağa kalkacağız. Dolayısıyla; Hatay’da da Maraş’ta da Adıyaman’da da hiçbir şehrimizde, hiçbir vatandaşımız, hiçbir evladımız, çocuğumuz, gencimiz, memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun. Hele hele 15 Mayıs’tan sonra varımızla, yoğumuzla hep birlikte, başta Hatay olmak üzere hem Lütfü Savaş Başkanımın hem bütün ilçe belediye başkanlarımın yanında olacağız ve hep birlikte ayağa kalkacağız.

KAYBETTİĞİMİZ İNSANLARIMIZA BORÇLARIMIZI HEP BİRLİKTE ÖDEMEK ZORUNDAYIZ: Acımız büyük. İnsanlarımızı kaybettik. Yaralarımızı sarabiliriz ama kaybettiklerimizi geriye getiremeyiz. Bütün kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. O kaybettiğimiz insanlarımıza da borçlarımızı hep birlikte ödemek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki deprem acı bir olay; tamam. Büyük bir afet yaşadık; tamam. Ama geçmişten bugüne, ne yazık ki depremin gereğini yerine getirme konusunda hassas olamadık. Eksiklerimiz var. Bundan sonra aynı hatayı yapmamak adına, asla ve asla eksik davranmayacağız. İnşallah göreceksiniz, sizleri sağlam yuvalarınıza hep birlikte kavuşturacağız. Bu bayram, her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram, bütün eksikliklere rağmen, bütün eksikliklere, yaşadığımız acılara rağmen, geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür. Onun için buradayız.

BU AKILLI ÇÖZÜMLERLE, ŞEHİRLERİMİZİ 100 YILIN, 200 YILIN ŞEHİRLERİ OLARAK İNŞA EDECEĞİZ: Her gittiğim yerde, ‘Önce milletçe, deprem bölgesindeki insanlarımızla eşitleneceğiz; sonra hep birlikte ayağa kalkacağız’ dedim. Meydanlarda insanlarımıza ‘Bu fedakarlığa, bu ayağa kalkma konusunda kol kola olmaya, omuz omuza olmaya var mısınız’ dedim. Bütün milletimiz ‘Varız’ deyip ayağa kalktı. Dolayısıyla biz, Millet İttifakı olarak, Sayın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, ülkemizin her yerine Halil İbrahim Sofrası’nın bereketini, o güzelliğine, herkesi içine alan, herkesi sofraya dahil eden, herkese bu sofraya ait olduğunu hissettiren bir süreci 15 Mayıs’tan itibaren ülkemize yaşatacağız. Millet İttifakı; ‘Hak, hukuk, adalet’ diyenlerin ittifakıdır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Ortak akılla, adil kararlar alacağız. Bu akıllı çözümlerle, şehirlerimizi 100 yılın, 200 yılın şehirleri olarak inşa edeceğiz. Ve şehirlerin ihtiyaçlarını, çözümlerini yaparken, vatandaşın ne istediğini dinleyerek yapacağız.”

“ÇOCUKLARIMIZIN HAK ETTİKLERİ BAYRAM SABAHINA UYANMALARI İÇİN, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Millet İttifakı belediyeleri olarak, deprem sonrasında yaptıkları çalışmalarla ortak çalışma kültürünün örneklerini verdiklerini belirten İmamoğlu, şöyle dedi:

“Hatay’da, kıymetli Belediye Başkanımız Lütfi Savaş’la omuz omuza vererek, Hatay’ın her noktasına hep birlikte koştuk.

İnsanlarımızın beklentilerini boşa çıkartmayacağız. Depremzede yurttaşlarımızın bu zor günlerini, hep birlikte yaşayarak, hissedeceğiz. İstanbul’da inanınız ki milyonlarca insanımızın, sizlerle beraber olduğunu, sizleri hissettiğini ve her anınızda da olmaya devam edeceğini iyi biliyorum. Bu saatten sonra umutlarınızı yüksek tutun. Bütün bu deprem bölgesinin çocukları, yani bizim evlatlarımız, hepimize emanettir. Gençlerimiz, hepimize emanettir. Acılar birer birer geride kalacak. Hayatı tekrar bayram havasına dönüştüreceğiz. Bu ülkede çocuklarımızın hak ettikleri bayram sabahına uyanmaları için, elimizden geleni yapacağız.”

(ANKA)