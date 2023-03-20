İmamoğlu, Halk Ekmek büfelerindeki pide fiyatını açıkladı
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İmamoğlu, Halk Ekmek büfelerindeki pide fiyatını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfelerinden 300 gramlık ramazan pidesinin 5 TL’den satılacağını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 300 gramlık ramazan pidesi 10 TL’den satılacak.

Bu açıklamanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfelerinden 300 gramlık ramazan pidesinin 5 TL’den satılacağını duyurdu. İmamoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Vatandaşlarımız Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL’den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”

(ANKA)

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