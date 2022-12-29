İmamoğlu davasında sıcak gelişme! Savcı karara itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı davanın savcısı, verilen kararı; esas ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Savcı itiraz dilekçesinde, İmamoğlu’na 5 gün fazladan hapis verildiğini belirterek bu hatanın düzeltilmesini istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar 14 Aralık’ta çıkmıştı. Mahkeme, İmamoğlu’na “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve TCK’nın 53’üncü maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ getirmişti. Hâkim, verdiği cezada indirime gitmemişti.

YANLIŞ TCK MADDESİ, İTİRAZ GEREKÇESİ ARASINDA

Duruşmanın savcısı, mahkemenin kararına esas ve usule uygun olmadığını iddia ederek itiraz etti. Savcının İstinaf Mahkemesi’ne sunduğu itiraz dilekçesinde, gerekçeli kararın hüküm kısmında, “Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından” ibaresinde TCK’nın 125/4. maddesine göre artırım yapılması gerekirken, ‘TCK’nin 125/6’ şeklinde yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtildi.

TCK’nin 125/6 şeklinde bir maddesi bulunmuyor.

YANLIŞ HESAPLAMAYLA 5 GÜN FAZLADAN HAPİS CEZASI VERİLDİ. SAVCI FAZLADAN CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Savcının dilekçesinde, İmamoğlu’nun cezasında hesaplama hatası yapıldığı ve bu nedenle 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

“USUL VE ESAS YÖNÜNDEN KANUNA AYKIRILIKLAR DÜZELTİLEREK ONANSIN”

Savcı, dilekçesinde; kararda usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunduğunu belirterek, kararın düzeltilerek onanmasına karar verilmesini talep etti.

(ANKA)