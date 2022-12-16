İmamoğlu davası: Savcılık verilen cezaya itiraz etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında, “YSK Başkanı’na ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması dün yapılmıştı.

Mahkemede, savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayarak, İmamoğlu’nun, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Mahkeme ise bu mütalaanın ardından kararını açıklayarak, İmamoğlu’na, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vermiş ve TCK’nın 53’üncü maddesi uyarınca ‘siyasi yasak’ hükmünü uygulamıştı. Hâkim, verdiği cezada takdir indirimi yapmamıştı.

Savcı, bugün; verilen kararın üzerinden 24 saat geçmeden karara itiraz etti.

Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, savcılığın verilen cezaya itiraz ettiğini duyurdu. Ongun’ın paylaşımı şöyle:

“Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız.”

(ANKA)