İmamoğlu: Beraat beklerdim

4 yıl bir ay hapsi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma sonrası konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması sonrası açıklama yaptı. Duruşmaya katılmayan İmamoğlu, cuma namazı çıkışı sonrası şunları söyledi:

– Hakim, benim sözlerimin muhatabının sayın bakan (Süleyman Soylu) olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. Bu ısrarlı tarife rağmen savcının en üst sınırdan ceza istemesi çok şaşırtıcıdır ve üzücüdür.

– Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında yerini bulmuş ve kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Elbette süreci takip ediyoruz. 14 Aralık’a ertelendi. Net olarak beraat beklerdim, mahkemenin sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. Mahkemeyle ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak istemiyorum.

– İçeride (cami) ettiğim duayı vatandaşlarımızın huzurunda etmekten geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu, ahlak yoksunu ve adalet yoksunu insanların şerrinden korusun.

HERKESİN İHTİYACI VAR

– Adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar verilsin. Herkesin adalet ve hukuka ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım.

BUGÜNLERİ AŞACAĞIZ

– Hukuka dair süreçler bu kadar gündemi meşgul etmesi ülkemiz insanları ve gelecek nesil için çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini kırıyor. Ama tekrar ifade edeyim ki, en fazla umudu, ümidi gelecek adına güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Bugün beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda dava ertelenmiştir. Süreci takip edeceğiz, hukukçularımızla takip edeceğiz, umut ederim ki, ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenmek istiyorum.