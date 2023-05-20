İmamoğlu: 28 Mayıs’tan sonra bütün Türkiye’ye kazandıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Engelliler Haftası Spor Şöleninde; “Hep birlikte Avrupa’nın en büyük şehrini, eşit ve adaletli bir şekilde paylaşabileceğimiz bir süreci var edeceğiz. İstanbul’da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu özenli ve özel çalışmaları, inşallah 28 Mayıs’tan sonra sizlerin desteğiyle bütün Türkiye’ye hep birlikte kazandıracağız” dedi.

İBB Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ile kurum iştiraki Spor İstanbul iş birliğinde düzenlenen “Engelliler Haftası Spor Şöleni”, Pendik Çamlık Mahallesi’ndeki Çamlık Spor Tesisleri’nde bugün yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da engelli ve engeli bulunmayan öğrencileri kaynaştırmayı hedefleyen etkinlikte çocuklarla buluştu. Programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

“EŞİT PAYLAŞABİLECEĞİMİZ BİR SÜRECİ VAR EDECEĞİZ”

İmamoğlu, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini dinleyen çocuklara ve ailelerine şunları söyledi:

“Hep birlikte mutlu ve huzuru yaşayabilmek için birbirimizin hâlinden anlamamız lazım. Eğer hâlden anlamazsak gerisi zorlaşır. Hâlden anlarsak birbirimize destek olur, birbirimizi anlayışla karşılarız. İnsanların birbirine sevgiyle, anlayışla yaklaşması, gerçekten kurumların da buna özenle çalışması çok önemli. Hep birlikte Avrupa’nın en büyük şehrini, eşit ve adaletli bir şekilde paylaşabileceğimiz bir süreci var edeceğiz. Hepimiz, bu hayatın tadını dolu dolu bu şehirde çıkaracağız. Engelli bireylere sağlanan imkânların düzeyi ilerlemenin, gelişmişliğin, çağdaşlığın en önemli göstergesi. Engelli bireylerin mutlu olmadığı bir toplumda herkesin mutluluğu eksiktir, yarımdır. O bakımdan engelli bireylerin o güzel gülüşlerini, enerjilerini hissetmek, herkese yaşam sevinci verir. Biz kendimizi, işte o zaman sorumluluğunu yerine getirmiş yöneticiler olarak kabul ederiz. Biz, hep bu duyguyla çalışıyoruz.

“İSTANBUL’DA ÇOK ÖZENLİ VE ÖZEL ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”

Engelli bireylerimize Bölgesel İstihdam Ofislerimizde iş bulurken, yine Özel Gereksinimli Bireyler Merkezlerimizi açarken, bir tesis ya da hizmetleri değil, bir şehri özel gereksinimli insanlarımıza uygun hâle getirirken; eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, sanattan spora, sizlerin, engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırmak için olanaklar ve fırsatlar yarattığımızda, işte o zaman işimizi daha iyi yapmış olduğumuzu hissediyoruz. Elbette daha fazlasını başarmamız lazım. Bunun için güçlü bir iş birliğine ihtiyaç var. Ülkemizde 6 milyona yakın engelli bireyimiz yaşıyor. Ailelerle birlikte 20 milyonu buluyor. İşte biz bu değerli yurttaşlarımızın, kendi dertlerinin yanı sıra resmi kurumların çıkarttığı bir kısım sorunlarının da giderilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Özellikle kurumsal zorlukların ve kurumsal farkındalığın eksikliklerini biz biliyoruz. İstanbul’da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu özenli ve özel çalışmaları, inşallah 28 Mayıs’tan sonra, sizlerin desteğiyle bütün Türkiye’ye hep birlikte kazandıracağız. Bugün burada sporun, dostluğun güzel bir rekabetin tadını çıkaracak olan tüm evlatlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine iyi eğlenceler diliyor, hepinizi yürekten kucaklıyorum.”

HAVA ATIŞI İMAMOĞLU’NDAN

Katılımcı çocuklar, konuşmasının ardından İmamoğlu’nun etrafını sardı. İmamoğlu, karma takımlar arasında oynanan basketbol maçının hava atışını yaptı. Tenis, voleybol, basketbol, futbol, badminton, çocuk atletizmi gibi birçok branşta gerçekleştirilen şölende gün boyu çeşitli oyunlar, eğlence ve heyecan dolu etniklikler de yer aldı. (ANKA)