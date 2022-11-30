T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı ilan edildi.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Program kapsamında Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere 20 milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 10 Şubat 2022’dir.

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