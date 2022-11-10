İller Bankası A.Ş.’den arsa satışı karşılığı gelir paylaşım ihalesi

İller Bankası A.Ş., İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi Göktürk mahallesi ile Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz mahallesinde bulunan arsaları, İller Bankası Anonim Şirketi Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’ne göre Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı usulüyle satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhalenin ilk oturumu, Göktürk Mahallesi 1571 ve 1572 parseller için 24 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00’te, Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz mahallesi 3330 Ada 1 Parsel için 25 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00’te, İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde Açık İhale (Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık – Açık Artırma) şeklinde yapılacak.

İhale konusu işe ait Teklif Alma Şartnamesi, plan notları ve diğer ihale dokümanları İller Bankası A.Ş. adresinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir veya 4 bin TL bedel karşılığında satın alınabilir.

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