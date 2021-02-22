İlkokul öğretmeni ölü bulundu
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İlkokul öğretmeni ölü bulundu

Kayseri’de 46 yaşındaki öğretmen Güllü Keleşoğlu, okulun lojmanında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Sarıkaya İlkokulu’nda öğretmen olan 46 yaşındaki Güllü Keleşoğlu’ndan yakınları haber alamadı. Lojmana giden yakınları, Keleşoğlu’nu hareketsiz yatar vaziyette bulunca 112 ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede Güllü Keleşoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında Keleşoğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı. (İHA)

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