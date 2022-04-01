İlk kez anlattı, iğrenç detaylar: ‘Tecavüz ve istismar fabrikası’

ABD’de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein için cinsel istismara aracılık yapma suçlamasıyla tutuklanan Ghislaine Maxwell’le ilgili BBC tarafından yayınlanan yeni bir belgesel gündem oldu. Epstein’ın kurbanları yaşadıkları korkunç anları belgeselde anlattı.

Fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiltere’nin köklü yayın kuruluşlarından BBC tarafından hazırlanan bir belgesel, Epstein’in ‘tecavüz ve istismar’ fabrikasını da ilk kez ortaya çıkardı.

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yaşayan Juliette Bryant, ‘Epstein’in buz gibi ve zifiri karanlık yatak odasında’ günde üç kez tecavüze uğradığını anlattı. Bryant, milyarder Epstein ile tanıştığında 20 yaşında olduğunu ve model olmak için New York’ta çalışmaya başladığını açıkladı.



Juliette Bryant, yaşadıklarını BBC’ye anlattı

Ancak Bryant, kariyerine daha başlayamadan, Epstein’in kız arkadaşı ve kirli işlerini yürüten Ghislaine Maxwell tarafından özel bir jetle Karayipler’e götürüldü.

“2 YIL BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADIM”

BBC tarafından hazırlanan House of Maxwell isimli yapımda konuşan Bryant, neredeyse 2 yıl boyunca sistematik bir şekilde cinsel saldırıya uğradığını açıklarken, orada bulunduğu sürece 60’dan fazla kadını gördüğünü de belirtti.

Bryant, “Orada beni o kadar derinden etkileyen ve korkutan şeyler oldu ki onlar hakkında konuşamıyorum bile” dedi.





‘TIPKI BİR FABRİKA GİBİYDİ’

Esptein tarafından defalarca tecavüze uğradığını anlatan Bryant, kendisi ve diğer kurbanların Epstein tarafından tehdit edildiği için konuşmaktan çok korktuklarını da açıkladı. Bryant, Karayipler’de yaşadığı dehşetle ilgili olarak “Tıpkı bir fabrika gibiydi” ifadelerinde bulunurken, Bir makine çalıştırıyordu ve onu kullanan kişi Ghislaine Maxwell’di. İnsanlar neden geri dönmediğimi soruyor. Hiç kimse Epstein’a itaatsizlik edemezdi.’ dedi.

Bryant artık sessiz kalmak istemediğini de vurgularken, “Sessiz olmak, hayatımı yaşamak ve her şeyi unutmak istedim. Ama sonra anladım ki bunları unutmam mümkün değil.” dedi.

BBC’de yayınlanmaya başlanan yeni dizi, Ghislaine Maxwell’in bir multi-milyoner kızından reşit olmayan kızları tımar etmek ve kaçakçılığı yapmaktan hüküm giymiş bir kadına nasıl dönüştüğünü gösteriyor.

DAVADA SUÇLU BULUNDU

ABD’de milyarder sevgilisi Jeffrey Epstein’le fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan Ghislaine Maxwell, yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. 2020 yılının Temmuz ayında gözaltına alınan Maxwell’in, Epstein’in aralarında 14 yaşındaki gençlerin de olduğu çok sayıda genç kadına tecavüz etmesine, cinsel istismarda bulunmasına ve cinsel tacizde bulunmasına yardımcı olduğu belirlendi.

Altı farklı suçlamayla hakim karşısına çıkan Maxwell bunlardan 5’inden ceza aldı. Maxwell, seks ticaretinin yanı sıra, 17 yaşın altındakiler için yasa dışı cinsel aktivite planlama suçundan, 17 yaşın altındakilerin yasa dışı seks için bir yerden bir yere götürülmesine ve 18 yaşın altındakileri seks ticareti için kullanma suçlarından ceza aldı.