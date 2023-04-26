İlk geceniz hayal ettiğiniz gibi geçmeyebilir

Sanılanın aksine ilk cinsel deneyim çoğu zaman heyecanla karışık kaygının yoğun olduğu, birbirini tanımayan iki kişinin deneme yanılma yoluyla cinselliği keşfettiği, hazdan çok bazı engellerin aşılmasına dönük bir durumdur…

Cinsel hayatımız hep böyle mi devam eder?

SORU:

26 yaşında bir haftalık evli bir erkeğim. Eşimle ilk cinsel ilişkimizi yaşadık, ikinci ilişkiye giremedik. Ben bir şekilde rahatladım ama hiç de hayal ettiğim gibi değildi. Eşim de hiç rahat değildi. Bundan sonra hep böylemi devam eder yoksa zamanla daha iyi olur mu? F.S./ Samsun

CEVAP:

İlk gecede cinsel deneyim deneyim­sizliğin neden olduğu kaygılar nede­niyle çok da haz alınan bir cinsellik yaşanmaz. Önemli olan vajinismus ya da sertleşme sorunu gibi bir cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkmadan yaşayabilmek­tir. Gerçek anlamda cinsel hazzın oluşma­sı için belli bir zamanın geçmesi, eşlerin birbirlerine alışması, cinselliği ve bedenle­rini keşfetmesi, birbirlerine karşı sevgi ve hoşgörüyle yaklaşarak istek ve arzuların çekinmeden ifade edildiği güvenli bir or­tamın oluşması gerekir. Bunun için bazen haftalar, ayların geçmesi gerekebilir. Acele etmemenizi, sabırlı olmanızı öneririm.

Vajinismusta EMDR tedavisi işe yarar mı?

SORU:

Dört yıldır evli bir kadınım. Ergenlik dönemimde abimin eşi ilk gece faz­la kanaması olduğunu ve çok canının yandığını söylemişti. Ben onun söyle­diklerinden çok etkilendiğim için cinsel ilişkiye giremiyorum, EMDR diye bir şey duydum, benim bu sorunumda işe yarar mı? E.N./ Samsun

CEVAP:

Bilinçli ya da bilinç dışı korkular nede­niyle istemsizce kasılarak cinsel ilişkiye girememe durumuna vajinismus denir. Vajinismus kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en fazla görülen tedavide başarı yüksek bir ilişki hastalığıdır. Tedavisinde kullanılan birçok tedavi yöntemi vardır. Son zamanlarda etkinliğiyle geçerli bir tedavi yöntemi olmaya başlayan EMDR geleneksel tedavi yöntemlerinin yerine geçmemekle birlikte nedeni cinsel trav­ma olan cinsel sorunlarda oldukça başa­rılı sonuçlar vermektedir. EMDR tedavisi vajinismus sorununun tedavisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır.