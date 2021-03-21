İlk devrede işi bitirdi

Son 4 haftada 8 puan kaybeden Trabzonspor’un sayın hocası Abdullah Avcı lig 4. iken “Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer itibarıyla bence çok iyi” dedi. Son haftalardaki o puanları kaybetmeseydi şu an zirve ortağı olabilirlerdi.

Trabzonspor, son haftaların formda ekibi Ankaragücü önünde hücuma çok adam çıkarmadan kontrollü şekilde oyuna başladı. Ankaragücü son 3 haftanın özgüveni ile sahaya rakip yokmuş gibi yayıldı. Hikmet Karaman, Trabzon’un az adamla ama hızlı hücumlarına önlem almamasının hesabını Ekuban ve Djaniny attıkları gollerle hemen kesti. Djaniny, geldiğinden beri en faydalı oynadığı maçlardan birini çıkardı ve Trabzonspor işi ilk yarıda bitirdi.

Orta sahada ofansif oyuncular olsa da, Abdülkadir, Yunus Mallı ve Bakasetas hücuma yeteri kadar destek olmadıkları gibi defansa da tam anlamıyla katkı yapmıyorlar. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunma oyuncuları gol yememek için rakiplerle boğuşuyor.