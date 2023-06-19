İlişkinin başında ağrı oluyor sonra geçiyorsa DİKKAT!

Kadınların cinsel ilişki sırasında kısa süreli acı duyması neye işarettir? İşte yanıtı…

Yaşadığım sorun ne zaman geçer?

SORU:

İki yıldır evliyim, 26 yaşındayım. Evlen­diğimden beri ne zaman eşimle ilişkiye girsem önce acı duyuyorum. 5-10 saniye sonra geçiyor. Eşim sevişmeyi sevmediği için ilişkimiz yalnızca birkaç dakika sürü­yor. Bu sorun ne zaman geçer? D.E./ Adana

CEVAP:

Kadınların cinsel ilişkiden haz alabilmeleri için birleşme öncesi mutlaka yeterince uya­rılmış olmaları, vajinal ıslanmanın ve dol­gunluğun oluşması gerekir. Yapılan araştır­malar bunun en iyi ihtimalle en az 5-7 dakika sevişmeyle olduğunu gösteriyor. Bu koşullar sağlanmadan yaşanan her ilişki çiğnen­meden yutulan ekmek kenarının boğaz ve yemek borusunu acıtarak yutulması gibidir. Zaten siz de eşinizin sevişmeyi sevmediğini ve yapmadığını söylüyorsunuz. Belki eşi­nizde de sertliği sürdürememe ya da erken boşalma gibi nedenlerden dolayı bir perfor­mans kaygısı vardır ve hızlı seks yaparak bir şekilde bunu kamufle etmeye çalışıyordur. Tabii bu söylediklerim ancak tahmin olabilir. Bu nedenle yeterince uyarılma sağlanmadan ilişkiye girdiğiniz için acı çekiyor olabilirsiniz. Eşinizle konuşup onu bir şekilde onu ikna ederek birlikte bir cinsel terapistten profes­yonel destek alarak bu sorunu aşabilirsiniz.

Ben bu durumda evlenebilir miyim?

SORU:

28 yaşındayım ve evlenmek istiyorum ama beni kendimi bildim bileli bir sertleşme sorunum var. Şimdiye kadar hiç tam sertleşme olmadı. Doktorlar evlenmeden anlayamayız diyorlar. Bu durumda evlenebilir miyim? M.D./ Kayseri

CEVAP:

Cinsel işlev bozuklukları bir kader değildir. Her sorunun ortaya çıkaran nedene göre bir tedavisi vardır. Sertleşme sorununda eğer sorun organikse ilaç, vakum cihazları, çe­şitli ameliyatlarla çözüm bulunurken, eğer psikolojik nedenlere bağlı ise cinsel terapi ile yardımcı olunur. Bir cinsel işlev bozuk­luğunun, cinsel olgunlaşmanın başladığı yani ergenlik döneminden itibaren olmasına birinci derecede cinsel işlev bozukluğu denir. Nedeni genellikle organiktir. Yani hormon seviyesi, damar ya da sinir sorunla­rı gibi nedenler olabilir. Sizin durumunuzda evleneceğiniz kişiyi önceden haberdar edip onayını aldığınız sürece evlenmeye engel bir durum değildir. Cinsel çekimin yüksek olduğu bir ilişkide sorun yaşamayabilirsiniz. Yaşarsanız da mutlaka bir çaresi vardır.