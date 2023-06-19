İlişkinin başında ağrı oluyor sonra geçiyorsa DİKKAT!
Kadınların cinsel ilişki sırasında kısa süreli acı duyması neye işarettir? İşte yanıtı…
Yaşadığım sorun ne zaman geçer?
SORU:
İki yıldır evliyim, 26 yaşındayım. Evlendiğimden beri ne zaman eşimle ilişkiye girsem önce acı duyuyorum. 5-10 saniye sonra geçiyor. Eşim sevişmeyi sevmediği için ilişkimiz yalnızca birkaç dakika sürüyor. Bu sorun ne zaman geçer? D.E./ Adana
CEVAP:
Kadınların cinsel ilişkiden haz alabilmeleri için birleşme öncesi mutlaka yeterince uyarılmış olmaları, vajinal ıslanmanın ve dolgunluğun oluşması gerekir. Yapılan araştırmalar bunun en iyi ihtimalle en az 5-7 dakika sevişmeyle olduğunu gösteriyor. Bu koşullar sağlanmadan yaşanan her ilişki çiğnenmeden yutulan ekmek kenarının boğaz ve yemek borusunu acıtarak yutulması gibidir. Zaten siz de eşinizin sevişmeyi sevmediğini ve yapmadığını söylüyorsunuz. Belki eşinizde de sertliği sürdürememe ya da erken boşalma gibi nedenlerden dolayı bir performans kaygısı vardır ve hızlı seks yaparak bir şekilde bunu kamufle etmeye çalışıyordur. Tabii bu söylediklerim ancak tahmin olabilir. Bu nedenle yeterince uyarılma sağlanmadan ilişkiye girdiğiniz için acı çekiyor olabilirsiniz. Eşinizle konuşup onu bir şekilde onu ikna ederek birlikte bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak bu sorunu aşabilirsiniz.
Ben bu durumda evlenebilir miyim?
SORU:
28 yaşındayım ve evlenmek istiyorum ama beni kendimi bildim bileli bir sertleşme sorunum var. Şimdiye kadar hiç tam sertleşme olmadı. Doktorlar evlenmeden anlayamayız diyorlar. Bu durumda evlenebilir miyim? M.D./ Kayseri
CEVAP:
Cinsel işlev bozuklukları bir kader değildir. Her sorunun ortaya çıkaran nedene göre bir tedavisi vardır. Sertleşme sorununda eğer sorun organikse ilaç, vakum cihazları, çeşitli ameliyatlarla çözüm bulunurken, eğer psikolojik nedenlere bağlı ise cinsel terapi ile yardımcı olunur. Bir cinsel işlev bozukluğunun, cinsel olgunlaşmanın başladığı yani ergenlik döneminden itibaren olmasına birinci derecede cinsel işlev bozukluğu denir. Nedeni genellikle organiktir. Yani hormon seviyesi, damar ya da sinir sorunları gibi nedenler olabilir. Sizin durumunuzda evleneceğiniz kişiyi önceden haberdar edip onayını aldığınız sürece evlenmeye engel bir durum değildir. Cinsel çekimin yüksek olduğu bir ilişkide sorun yaşamayabilirsiniz. Yaşarsanız da mutlaka bir çaresi vardır.