İlişkiden önce erotik film izlemek bir hastalık mı?

Erotik filmler cinsel yaşamı renklendirmek için birçok çift tarafından zaman zaman fantezi düzeyinde tercih edilen bir pratiktir. Ancak bu durumun tek doyum yoluna dönüşmesi ve vazgeçilmez olması sakıncalıdır.

Bu alışkanlığından vazgeçebilir mi?

SORU:

İki yıldır evli bir kadınım. Eşim her cinsel birliktelik öncesi bilgisayarından porno filmler açıyor, bunları seyrederek sertleşme sağlıyor ve ilişkiye girebili­yor. Bu bir hastalık mı? Bundan vazge­çebilir mi? R.U./ Edirne

CEVAP:

Eğer bir erkeğin uyarılması sürekli aynı uyaranla mümkün oluyorsa orada bir sorun var demektir. Sizin durumunuzda eşinizin her cinsel birliktelik öncesi porno izlemesi kadar e izlediği de önemli bir ko­nudur. Sizin durumunuzda Eşinizle konuşa­rak neden bu tür filmlere ihtiyaç duyduğu­nuzu, bu filmlerde nelerin onun için uyarıcı olduğunu sorabilir, bunlar içinde değerle­rinize ters düşmeyenleri gerçekleştirmek konusunda taahhütte bulunabilirsiniz. Bu durumun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olabilir.

G noktasını nasıl keşfedebiliriz?

SORU:

Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var. Yeniliklere açık bir çiftiz, hep duydu­ğumuz G noktasını keşfetmek, dene­yimlemek istiyoruz. Bu konuda bize ne önerirsiniz? R.A. / Ankara

CEVAP:

Jinekoloji Uzmanı Doktor Ernest Graefen­berg bundan 40 yıl önce vajinada çok has­sas ve duyarlı bir bölge bulduğunu iddia etti ve adına isminin başındaki G harfinin verdi. G noktası, vajinanın ön duvarının hemen gerisinde, leğen bölgesindeki çatı kemiğinin arkası ile rahim boynu arasındaki duyarlı bölgedir. G noktasını uyarmak için kadının sırt üstü yattığı bir pozisyonda erkeğin avuç içi yukarı bakacak bir şekilde orta parma­ğını ikinci boğuma kadar vajinaya soktuk­tan sonra hafifçe büküp ileri geri hareket ettirmesi, kadının da parmağın temasına ve temas ettiği yere odaklanması gerekir. Yo­ğun cinsel uyarı ve gerçek zevkin merkezi klitoris ve beyindir. Cinsellikte önemli olan nasıl olursa olsun bir şekilde haz alıp haz verebilmektir. Bu nedenle G noktasını aramak yerine neden haz alıyorsanız onu yapmaya devam etmenizi öneririm.

Yeni baştan tedavi olmam gerekir mi?

SORU:

Evlendiğimde vajinismus sorunu yaşa­dım, 5 ay sonra tedavi oldum, ilişkiye girebildik, ne olduğunu anlamadan gebe kaldım. Doğumdan sonra 6 ay geçti hala ilişkiye giremedik sanki yeniden başa döndük. Böyle bir durumda tekrar cin­sel terapi gerekir mi? H.K./Malatya

İyi tedavi edilmemiş vajinismus sorunu sonradan tekrar ortaya çıkabilir. Vajinismu­sun sizinki gibi sonradan ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine sekonder yani ikincil vajinismus denir. Zor doğumlar, zor bir doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istisma­ra bağlı travmalar sekonder bu sorunun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin orta­dan kaldırılmasına yönelik yapılır. Tedavide amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşayabilmektir. Süreç vajinismus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel tera­pi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, sıralı sevişme ve basit doku­nuşlardan tamamlanmış bir cinsel ilişkiye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır. Sizin durumunuzda da önce vajinismus tedavisi gördüğünüz için sorunu daha kolay ve çabuk çözebilirsiniz. Eşin desteği ve işbirliği varsa tedavi çok daha kolay ve kısa olacaktır.