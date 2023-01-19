İlişkiden önce erotik film izlemek bir hastalık mı?
Erotik filmler cinsel yaşamı renklendirmek için birçok çift tarafından zaman zaman fantezi düzeyinde tercih edilen bir pratiktir. Ancak bu durumun tek doyum yoluna dönüşmesi ve vazgeçilmez olması sakıncalıdır.
Bu alışkanlığından vazgeçebilir mi?
SORU:
İki yıldır evli bir kadınım. Eşim her cinsel birliktelik öncesi bilgisayarından porno filmler açıyor, bunları seyrederek sertleşme sağlıyor ve ilişkiye girebiliyor. Bu bir hastalık mı? Bundan vazgeçebilir mi? R.U./ Edirne
CEVAP:
Eğer bir erkeğin uyarılması sürekli aynı uyaranla mümkün oluyorsa orada bir sorun var demektir. Sizin durumunuzda eşinizin her cinsel birliktelik öncesi porno izlemesi kadar e izlediği de önemli bir konudur. Sizin durumunuzda Eşinizle konuşarak neden bu tür filmlere ihtiyaç duyduğunuzu, bu filmlerde nelerin onun için uyarıcı olduğunu sorabilir, bunlar içinde değerlerinize ters düşmeyenleri gerçekleştirmek konusunda taahhütte bulunabilirsiniz. Bu durumun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olabilir.
G noktasını nasıl keşfedebiliriz?
SORU:
Eşimle güzel bir cinsel hayatımız var. Yeniliklere açık bir çiftiz, hep duyduğumuz G noktasını keşfetmek, deneyimlemek istiyoruz. Bu konuda bize ne önerirsiniz? R.A. / Ankara
CEVAP:
Jinekoloji Uzmanı Doktor Ernest Graefenberg bundan 40 yıl önce vajinada çok hassas ve duyarlı bir bölge bulduğunu iddia etti ve adına isminin başındaki G harfinin verdi. G noktası, vajinanın ön duvarının hemen gerisinde, leğen bölgesindeki çatı kemiğinin arkası ile rahim boynu arasındaki duyarlı bölgedir. G noktasını uyarmak için kadının sırt üstü yattığı bir pozisyonda erkeğin avuç içi yukarı bakacak bir şekilde orta parmağını ikinci boğuma kadar vajinaya soktuktan sonra hafifçe büküp ileri geri hareket ettirmesi, kadının da parmağın temasına ve temas ettiği yere odaklanması gerekir. Yoğun cinsel uyarı ve gerçek zevkin merkezi klitoris ve beyindir. Cinsellikte önemli olan nasıl olursa olsun bir şekilde haz alıp haz verebilmektir. Bu nedenle G noktasını aramak yerine neden haz alıyorsanız onu yapmaya devam etmenizi öneririm.
Yeni baştan tedavi olmam gerekir mi?
SORU:
Evlendiğimde vajinismus sorunu yaşadım, 5 ay sonra tedavi oldum, ilişkiye girebildik, ne olduğunu anlamadan gebe kaldım. Doğumdan sonra 6 ay geçti hala ilişkiye giremedik sanki yeniden başa döndük. Böyle bir durumda tekrar cinsel terapi gerekir mi? H.K./Malatya
İyi tedavi edilmemiş vajinismus sorunu sonradan tekrar ortaya çıkabilir. Vajinismusun sizinki gibi sonradan ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine sekonder yani ikincil vajinismus denir. Zor doğumlar, zor bir doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istismara bağlı travmalar sekonder bu sorunun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılır. Tedavide amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşayabilmektir. Süreç vajinismus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel terapi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, sıralı sevişme ve basit dokunuşlardan tamamlanmış bir cinsel ilişkiye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır. Sizin durumunuzda da önce vajinismus tedavisi gördüğünüz için sorunu daha kolay ve çabuk çözebilirsiniz. Eşin desteği ve işbirliği varsa tedavi çok daha kolay ve kısa olacaktır.