İlişki sırasında sorun yaşıyorsanız kalbinize dikkat!

40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir…

Kullandığım ilacın bir zararı var mı?

SORU:

43 yaşında bir erkeğim. Geçen yıl sert­leşme sorunu yaşayınca ilaç kullandım. Üç ay sonra kalp ritmimde bozukluk yaşamaya başladım. Acaba nedeni sert­leşme ilaçları olabilir mi? H.A./Bursa

CEVAP:

Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğru­dan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olma­dan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bu­nun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Sertleş­me sağlayıcı ilaçlarını gelişigüzel kullan­mak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak gerekir. Sizin sözünü ettiğiniz sorunların kullandığınız ilaçlarla bir ilgisi olabilir. Vakit kaybetme­den bir üroloji ve kardiyoloji doktoruyla görüşerek, gerekli tetkikleri yaptırmanız uygun olur. Yapılan kontroller sonunda organik bir neden bulunamazsa bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek alarak şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.

Eşimle bu konuda nasıl uzlaşabiliriz?

SORU:

Bir yıldır evliyim. Eşim doğum kontrol hapı yüzünden cinsellikten haz almadığı­nı söylüyor. Onun yerine benim kondom kullanmamı istiyor. Ben de öyle zevk almıyorum. Ne yapabiliriz? K.F./Manisa

CEVAP:

Doğum kontrol haplarının gebelik oluşma riski olmadan güvenli sekse imkan tanıdı­ğı için cinsel isteği artırdığını söyleyenler olduğu kadar, içerdiği hormonlar nede­niyle cinsel isteği azalttığını söyleyenler de vardır. Bununla birlikte bu tür ilaçların cinsel isteğe etkisi dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Kondom kullanmanın erkeklerde cinsel hazzı azaltması daha sık görülen bir durumdur. Eşinizle birlikte aile hekiminize giderek doğru bilgileri ala­bilir, sizin durumunuza uygun olan korun­ma yöntemini bulmak için farklı korunma seçeneklerini öğrenebilirsiniz.

Aramızdaki sorunu çözebilir miyiz?

SORU:

İlk evliliğimden 2 çocuğum var. Eşimin ise ilk evliliği. Evlenirken çocuk yapma­ma konusunda anlaşmıştık ama şimdi çocuk istiyor ve korunmuyor. Bu durum bende cinsel isteksizliğe neden oldu. Bu sorunu nasıl çözeriz? F.E./İstanbul

CEVAP:

Dünyaya bir çocuk getirmek çok önemli bir karardır ve tek başına değil iki eşin birlikte vereceği bir karardır. Eşlerden birinin tek başına çocuk istemesi bunun için eşinden gizli korunmayı bırakması, dolaylı yollardan gebe kalmaya çalışması, bunun ilaçlar kullanması evlilik anaya­sasına uymayan bir durumdur. Böyle bir durumda çocuk istemeyen eşin yaşadığı güvensizlik sonucu cinsel ilişkiye ilgisi azabilir. Cinsel ilginin azalması zaman­la cinsel isteksizliğe dönüşebilir. Böyle bir durumda eşlerin karşılıklı konuşa­rak çocuk konusunda anlaşmaları, bu anlaşmaya sadık kalacakları konusunda birbirlerine güven vermeleri gerekir.