İlişki sırasında sorun yaşıyorsanız kalbinize dikkat!
40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir…
Kullandığım ilacın bir zararı var mı?
SORU:
43 yaşında bir erkeğim. Geçen yıl sertleşme sorunu yaşayınca ilaç kullandım. Üç ay sonra kalp ritmimde bozukluk yaşamaya başladım. Acaba nedeni sertleşme ilaçları olabilir mi? H.A./Bursa
CEVAP:
Erkek cinsel fizyolojisinde sertleşme refleksi kalp ve damar sağlığı ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü sertleşme denilen olay penis içindeki süngersi dokuların onu besleyen damarlardan gelen kan basıncıyla şişmesidir. Bu nedenle 40 yaş üstü erkeklerde belirgin bir nedeni olmadan gelişen sertleşmeyi sağlayamama, oluşan sertliği sürdürememe ya da belirli pozisyonlarda kaybetme durumunda bunun kalp sağlığı ve dolaşım bozukluğuna bağlı olabileceği düşünülmelidir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlarını gelişigüzel kullanmak yerine sertleşme sorununun altında yatan nedeni araştırmak gerekir. Sizin sözünü ettiğiniz sorunların kullandığınız ilaçlarla bir ilgisi olabilir. Vakit kaybetmeden bir üroloji ve kardiyoloji doktoruyla görüşerek, gerekli tetkikleri yaptırmanız uygun olur. Yapılan kontroller sonunda organik bir neden bulunamazsa bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek alarak şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz.
Eşimle bu konuda nasıl uzlaşabiliriz?
SORU:
Bir yıldır evliyim. Eşim doğum kontrol hapı yüzünden cinsellikten haz almadığını söylüyor. Onun yerine benim kondom kullanmamı istiyor. Ben de öyle zevk almıyorum. Ne yapabiliriz? K.F./Manisa
CEVAP:
Doğum kontrol haplarının gebelik oluşma riski olmadan güvenli sekse imkan tanıdığı için cinsel isteği artırdığını söyleyenler olduğu kadar, içerdiği hormonlar nedeniyle cinsel isteği azalttığını söyleyenler de vardır. Bununla birlikte bu tür ilaçların cinsel isteğe etkisi dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Kondom kullanmanın erkeklerde cinsel hazzı azaltması daha sık görülen bir durumdur. Eşinizle birlikte aile hekiminize giderek doğru bilgileri alabilir, sizin durumunuza uygun olan korunma yöntemini bulmak için farklı korunma seçeneklerini öğrenebilirsiniz.
Aramızdaki sorunu çözebilir miyiz?
SORU:
İlk evliliğimden 2 çocuğum var. Eşimin ise ilk evliliği. Evlenirken çocuk yapmama konusunda anlaşmıştık ama şimdi çocuk istiyor ve korunmuyor. Bu durum bende cinsel isteksizliğe neden oldu. Bu sorunu nasıl çözeriz? F.E./İstanbul
CEVAP:
Dünyaya bir çocuk getirmek çok önemli bir karardır ve tek başına değil iki eşin birlikte vereceği bir karardır. Eşlerden birinin tek başına çocuk istemesi bunun için eşinden gizli korunmayı bırakması, dolaylı yollardan gebe kalmaya çalışması, bunun ilaçlar kullanması evlilik anayasasına uymayan bir durumdur. Böyle bir durumda çocuk istemeyen eşin yaşadığı güvensizlik sonucu cinsel ilişkiye ilgisi azabilir. Cinsel ilginin azalması zamanla cinsel isteksizliğe dönüşebilir. Böyle bir durumda eşlerin karşılıklı konuşarak çocuk konusunda anlaşmaları, bu anlaşmaya sadık kalacakları konusunda birbirlerine güven vermeleri gerekir.