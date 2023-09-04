İlçeler, il yapılırsa bütçesinin artacağı komedisi!

30 Ağustos itibariyle AKP yerel seçimler için önemli bir çalışmasını, medyasında başlattı.

Durduk yerde İl olacak ilçeler başlığı ile başlatılan bu çalışma, ismi geçen ilçeler yoğun olarak 30 büyükşehrin ilçeleridir.

Akdeniz, Ege, Marmara ve Trakya’da nüfusumuzun %50’sinden fazlasını yaşadığı da bir gerçektir.

Diğer yandan Harita Mühendisi olarak ekrana çıkan şahsın, Antalya üzerinden verdiği örnekler ise son derece şaşkınlık yarattı.

İl merkezinden uzak olan ilçelerin hizmet alamadığını iddia etti.

Komik!

İlçelerde devletin tüm kurumlarının birimleri olduğu gibi yerel yönetimlerin de birimleri var!

Gerek yerel gerekse genel hizmetleri aksatan bir örgütlenme söz konusu değildir.

Dolayısıyla rejimi değiştirilmiş Türkiye’nin şimdi de siyasi örgütlenmesi bir daha geri dönmemek üzere değiştirilmek isteniyor.

CHP’li belediyelerin ağırlıklı olduğu illeri, hedef alan bir çalışma başlatıldı.

İstanbul için deprem gerekçesi ile diğer illerden ayrı bir statü getirmek bunun ilk adımıdır.

Bahçeli’nin 100 il söyleminin amacı da budur ve Türkiye Yüzyılı söylemi de bunun içindir.

İl olunca bütçesi artacak algısı ile o ilçedeki halka bu kopuş için evet dedirtmek isteniyor.

Oysaki şu anda il ve ilçeler nüfusu oranında bütçeden pay alıyor!

İlçe, il olunca fazla bir pay almayacak ki!

Köyleri mahalle yapıp yerel yönetimlere bağlayan büyükşehir yasasını AKP getirmedi mi?

Muhalefet bu tehlikeyi milletimize gösteremezse AKP bunu hayata geçirecektir.

AKP, mülk satışı ile yabancıların vatandaşlık verirken ilçelerin il yapılması yerel seçimlerde muhalefeti zora düşürecektir.

Ardında da bu kadar ile bölge valileri atayalım derlese de şaşmayın!

Böylece kimse fark etmeden federatif yapıya geçilir…

Erdoğan, 2023-2024 adli yıl açılışında yaptığı konuşmada asla vazgeçmediği yeni anayasa çağrısını yine yaptı.

1 Ekim’de TBMM açılınca çalışmaların başlayacağını da ekledi.

Ekim ayında yerel seçim için hem ilçelerin il olması hem de büyükşehirlerde CHP’nin elinden almak için ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin yapılması olasılığı yüksektir.

AKP, BOP ile kendisine verilen görevi yapıyor.

Esas mesele bunu görmeyen muhalefetin tuzağa düşüp birbiriyle uğraşmasıdır.

Milletimiz ise bunu istemiyor.

Millet İttifakı anlayışının büyüyerek devamını istiyor…