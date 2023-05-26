DP’li Aksoy, Suriyelilere verilen denklik belgelerine dikkat çekti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere verilen denklik belgelerine dikkat çekti.

Türkiye’de mülteci krizi büyürken, konuyu yakından takip eden DP Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, Suriyelilere kontrolsüzce verilen üniversite denklik belgeleri hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

“TEHLİKE ÇOK BÜYÜK”

Aksoy’un açıklaması şöyle:

“Türkiye’de göç krizini konuşurken şüphesiz çok önemli konulardan birisi de AKP’nin Suriyelilerle başta olmak üzere yabancılara, kontrolsüz verdiği denklik belgeleridir. Türkiye’de 2020 yılında 5.138 İHL, 61 İlahiyat, 38 İslami İlimler Fakültesi olmasına rağmen YÖK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tam 423 Suriyeli’ye BEYANI ESAS kimliklerini kabul ettiği ilahiyatçıya denklik sınavına girme olurunu verdi. Sınavda yüzü açık şartı ve silah yasağı olmakla birlikte yeminli değil, dilediği tercüman yanında getirme imkanını da tanıdı. Bunların kim olduğunu, temas kurdukları çocuklarla nasıl dini eğitim verdiğini şu an bilmiyoruz! Tehlike çok büyük!”

SURİYELİLERE İKİ KAT DAHA FAZLA KONTENJAN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin mezun hekimlere açtığı kontenjanda 2020 yılında Suriyelilere iki kat daha fazla kontenjan açılmasına tepki gösteren Aksoy, şu bilgileri paylaşmıştı:

“Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yurtdışından mezun hekimlere açtığı denklik sınavında Türk vatandaşlarına 40 kişilik kontenjan ayırırken ve hem yazılı hem sözlü sınavı şart koşarken, Suriyeli adaylara 80 kontenjan ayırıp sadece mülakatı yeterli gördü. Geçenler Sağlık Bakanlığı devlet kadrolarına atanacak.”

Sözlü mülakata giren Suriyelilerin hepsinin mezuniyet yıllarının aynı olmasına dikkat çeken Aksoy, “Tüm Suriye’de toplam 9 Tıp fakültesi bulunuyor, tümü resmî devlet kontrol altındaki bölgelerde. Ankara Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesinde YÖK tarafından talep edilen denklik sözlü mülakatına girecek olan 80 Suriyeli “doktor” Esad kontrolündeki bölgelerinden mi bu sene mezun oldu” diye sordu. (ANKA)