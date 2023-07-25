İktidarsızlığın tedavisi var mıdır?

İktidarsızlık için yapılan tedaviler; sigara ve alkol tüketimi kontrolünün yapıldığı, düzenli egzersiz programı içeren yaşam tarzının hayata geçirilmesiyle başarıya ulaşıyor. Halk arasında sertleşme ilaçları olarak bilinen ilaçların kullanılması kesinlikle doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Bu sıkıntıdan nasıl kurtuluruz?

SORU:

Eşimle 20 yıldır süren bir evliliğimiz var. Benden 7 yaş büyük. Bir süredir eşimde sertleşme güçlüğü var ve bunu çok kafasına takıyor. Benimle sevişmemek için her şeyi yapıyor ve doktora gitmiyor. Bu sorun için ne yapabilirim? D.B./Mersin

CEVAP:

Sertleşme sorunu, ortaya çıkaran ne­dene göre kesin tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Sorunun ağırlığına göre cinsel terapiden ilaç tedavisine daha ileri durumlarda mutluluk çu­buğu gibi cerrahi müdahalelere kadar çeşitli seviyelerde tedavi seçenekleri vardır. Sertleşme sorunları genellikle performans kaygısına bağlı psikolojik kökenlidir, ileri yaşlarda organik ne­denlerle bir arada bulunabilir. Eşinizin ciddi bir özgüven kaybı yaşadığı an­laşılıyor. Eşinizle uygun bir zamanda konuşup bu sorunu birlikte aşacağınızı söyleyerek bir uzmandan destek alma­ya ikna edebilirsiniz.

Eşim neden bana karşı istekli değil?

SORU:

33 yaşında 3 yıldır evli bir kadınım. Eşim cinselliğe karşı çok ilgisiz. Bana neden böyle davranıyor? T.K./Mardin

CEVAP:

Erkeklerde cinsel isteksizlik gittikçe sık görmeye başladığımız bir problem. Eşinizdeki cinsel isteksizliğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz fantezi kıyafetlerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yapmaya zorlamış oluyorsu­nuz. Bu nedenle böyle kıyafetleri bir tehdit olarak algılayabilir ve rahatsızlık duyabilir. Eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan nedenleri doğru anlayıp nedene yönelik değişim sağlamadıkça geleneksel yaklaşımlar işe yaramaya­caktır. Bunun için onunla güvenli ve açık iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmanız gerekir. Böylelikle size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz.