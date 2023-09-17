İktidarsızlığın çaresi var mı?

Erkekler için iktidarsızlık sorunuyla yüzleşmek oldukça zordur. Ancak bu çözümü olan bir problemdir…

Eşimin problemi tedavi edilir mi?

SORU:

Eşimle 19 yıldır evliyiz. Aramızda 8 yaş fark var. Bir süredir eşimde sertleşme güçlüğü var ve bunu çok kafasına takıyor. Benimle sevişmemek için her şeyi yapıyor ve doktora gitmiyor. Ne yapabiliriz?

D.S./ Sinop

CEVAP:

Sertleşme sorunu, ortaya çıkaran nedene göre kesin tedavisi olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Sorunun ağırlığına göre cinsel terapiden ilaç tedavisine daha ileri durumlarda mutluluk çubuğu gibi cerrahi müdahalelere kadar çeşitli seviyelerde tedavi seçenekleri vardır. Sertleşme sorunları genellikle performans kaygısına bağlı psikolojik kökenlidir, ileri yaşlarda organik nedenlerle bir arada bulunabilir. Eşinizin ciddi bir özgüven kaybı yaşadığı anlaşılıyor. Eşinizle uygun bir zamanda konuşup bu sorunu birlikte aşacağınızı söyleyerek bir uzmandan destek almaya ikna edebilirsiniz.

Eşim bana karşı neden isteksiz?

SORU:

35 yaşında 4 yıldır evli bir kadınım. Eşim cinselliğe karşı çok ilgisiz. Bu sorun nasıl çözülür? P.D./İstanbul

CEVAP:

Erkeklerde cinsel isteksizlik gittikçe sık görmeye başladığımız bir problem. Eşinizdeki cinsel isteksizliğin kendine göre birçok sebebi olabilir. Siz fantezi kıyafetlerle cinsel anlamda davetkar ve talepkar olduğunuzda onu istemediği bir şeyi yapmaya zorlamış oluyorsunuz. Bu nedenle böyle kıyafetleri bir tehdit olarak algılayabilir ve rahatsızlık duyabilir. Eşinizin cinsel isteksizliğinin altında yatan nedenleri doğru anlayıp nedene yönelik değişim sağlamadıkça geleneksel yaklaşımlar işe yaramayacaktır. Bunun için onunla güvenli ve açık iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmanız gerekir. Böylelikle size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz.