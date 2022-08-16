İktidarda kalmanın yollarını arıyor

AKP 2023 seçimlerinde, iktidarda kalmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dış politika ve özellikle de güvenlik merkezli algı çalışmaları ile halkımıza, uluslararası krizlerde ülkeyi başarı ile yönettiği fikrini vermeye çalışıyor.

Akdeniz’de icat edilen “mavi vatan” (ki vatan bir bütündür mavisi, kırmızısı diyerek bütünlük ayrıştırılamaz!) ve Libya, Suriye parçalanırken İran-Rusya-Türkiye ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl krizi başlıkları üzerinden bu fikir verilmeye çalışılıyor.

AB ülkeleri ve zokayı yutan İran-Rusya’nın övgü dolu açıklamaları ile de Türk Milleti’ne vay be ne kadar başarılıyız dedirtme amaçlanıyor. Elbette ABD ile olmayan bir kavga, varmış gibi karşılıklı diyaloglara girilerek bu algı daha da pekiştirilmek isteniyor.

Peki, somut şartlar nedir bir bakalım.

Bir tarım ülkesi olmakla haklı bir üne sahip olan Türkiye’de; AKP’nin 20 yıllık tarım politikası sonucu, tarımın milli olmaktan çıktığı unutturulmak istenmekte tahıl krizinde de, gemilere eskortluk yapmak uluslararası başarı gösterilmek istenmiştir.

Et alamayan yurttaşın tek şansı olan nohut ve kuru fasulyenin, kış yaklaşırken 30 TL’yi geçmiş olması gerçeği ortadayken dünyayı doyuran Türkiye başlığı trajik ve aynı zamanda da komiktir.

Libya üçe parçalanmış üç devletçik çıkmış, Libya’nın yerüstü ve yeraltı zenginliklerine ABD çökmüş üstelik ülkeyi karmaşık ilişkiler içine sokmuş bir iktidarın, Türkiye adına Libya’dan hiçbir kazanımı yoktur.

Suriye’ye gelince Suriye Geçici Hükümeti’nin içinde sadece ÖSO yer almamaktadır. SDG de vardır! ABD, AB, Arap Birliği ve Türkiye; Suriye iç savaşında Suriye Geçici Hükümetini desteklediğine göre terörle mi mücadele ediyoruz herkes iki kere düşünmelidir…

Sadece dış politikada değil iç politikada da yaşanan krizler çözülüyor algısının; Muharrem ayının 10. günü Cemevlerine yapılan saldırı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hacı Bektaş’a gitmesi ile verildiğini düşünüyorum.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.” tanımına alternatif olarak milletin etnik ve dinsel temelde ayrışmasının önünü açan iktidar, bu ziyaretler ile bir şemsiye gibi kapsayıcı ve güvendesiniz mesajı vermektedir.

Her şey seçime kadar…

İktidarın ABD’ye söz verip de yapamadığı etnik ve dinsel temeldeki anayasayı yapabilmek için iktidara devam etmesi gerekmektedir.

İktidarda kalabilmek için de gerekirse CHP başta olmak üzere tüm muhalefetin programını, kendi programı gibi uygulayacaktır diye düşünüyorum.

Ekonomik sorunlara yönelik Millet İttifakı’nın söylemlerini takip etmesi bunun göstergesidir. Muhalefetin biz söyledik Erdoğan yaptı söylemi bundandır.

Parlamenter rejime dönüş, kurucu irade ve Kılıçdaroğlu’nun “Devletin geleceği tehlikede” vurgusu doğru olduğu için halkta karşılık bulmaya başlamıştır.

Millet İttifakı; aralarındaki detaylara boğulmadan ve programlarının ayrılıklarını öne çıkarmadan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına sabırla devam etmelidir.